El Tren Suburbano - AIFA está a punto de iniciar operaciones: realizan últimas supervisiones

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

El Tren Suburbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se prepara para comenzar operaciones en próximos días, esto tras superar las últimas revisiones técnicas y logísticas. Este nuevo tramo representa una de las apuestas del gobierno federal para fortalecer la conectividad aeroportuaria en la región metropolitana, con el objetivo de transformar la movilidad para miles de usuarios diarios.

El inicio del nuevo tramo del Tren Suburbano está condicionado a la certificación técnica completa de vías y trenes, requisito exigido por las autoridades antes de la apertura. Si todo avanza conforme a las inspecciones y pruebas establecidas, la inauguración se concretará en los próximos días y ofrecerá una alternativa rápida y eficiente de acceso al AIFA.

La extensión del servicio del Tren Suburbano Buenavista al AIFA comenzó en septiembre de 2021 como obra prioritaria de la actual administración, atendiendo la necesidad de alternativas eficientes para acceder a la nueva terminal aérea.

Avanza supervisión del Tren al AIFA

El servicio del Tren Suburbano - AIFA concluyó la fase de obras y está en proceso de pruebas, autoridades realizaron un recorrido en las instalaciones previo a su inauguración (X/ @andreslajous)

Este martes 14 de abril el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, anunció la realización de un recorrido para supervisar las instalaciones del ramal Lechería-AIFA en el Tren Suburbano, acompañado por representantes de Banobras, Trenes MX, la Defensa Nacional y empresas involucradas y afirmó: “Realizamos un recorrido en tren para supervisar todas las instalaciones del ramal Lechería-AIFA”.

Equipos técnicos y especialistas de diversas dependencias han llevado a cabo recorridos minuciosos para revisar instalaciones y equipos del sistema. Las actividades incluyeron la inspección a fondo de vías férreas, pruebas completas al sistema de señalización y la revisión operativa de los nuevos trenes acoplables que prestarán servicio directo al aeropuerto.

Durante el último recorrido, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del propio sistema ferroviario y de la Defensa Nacional inspeccionaron estaciones y plataformas para garantizar el funcionamiento integral de cada componente del sistema. Las autoridades recalcan que la inauguración sólo ocurrirá al cumplir las certificaciones técnicas y contar con la entrega final de reportes de seguridad.

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

Fecha de inauguración del Tren Suburbano Lechería - AIFA

El arranque del servicio en el ramal Lechería-AIFA está programado para finales de este abril, una vez que concluyan las revisiones técnicas formales y la validación definitiva de vía y equipos.

El nuevo ramal, con una extensión de 23.7 kilómetros, está diseñado para responder a la demanda que generarán eventos de alcance internacional, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según autoridades, este enlace será un factor decisivo para el traslado laboral, turístico y para aliviar la saturación de las vialidades terrestres en la zona. La apertura del Tren Suburbano hacia el AIFA permitirá cubrir el trayecto entre Buenavista y el aeropuerto en poco más de 40 minutos, ofreciendo una alternativa competitiva frente a otras opciones de transporte.

El gobierno federal se alista para inaugurar el servicio del tramo Lechería - AIFA este mes de abril (X/ @andreslajous)

El sistema garantizará la integración con rutas ya existentes y facilitará el traslado de trabajadores, viajeros y visitantes, sobre todo en periodos de alta demanda.

Entre los beneficios clave para la movilidad se encuentran:

Reducción significativa de los tiempos de traslado entre la Ciudad de México y el AIFA

Mayor seguridad y comodidad para quienes utilizan la terminal aérea

Disminución del tráfico vehicular en los accesos terrestres al aeropuerto

Mejora de la conectividad metropolitana ante eventos internacionales como la próxima Copa Mundial