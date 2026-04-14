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José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

A sus 80 años de edad y con una trayectoria que se mide en décadas, Joserra adelantó el futuro del Tri en el Mundial 2026

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Mar 31, 2026; Chicago, IL, USA; The Mexico National Team celebrates a first half goal against Belgium at Soldier Field. Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images
José Ramón Fernández asegura que México nunca será campeón del Mundo (Talia Sprague-Imagn Images via REUTERS)

A tan solo 58 días de que empiece la Copa Mundial 2026, las incertidumbres sobre el desempeño de la Selección Mexicana siguen generando debate y polémica, pues los últimos encuentros amistosos dirigidos por Javier Aguirre han evidenciado la calidad de futbol que se tiene en el país.

Consciente de esta situación, José Ramón Fernández se atrevió a decir que México nunca será campeón del mundo. Durante la presentación de su libro “El Protagonista. José Ramón Fernández” se tomó unos minutos para hablar del Tricolor y no se limitó a cuestionar la realidad del balompié nacional.

Desde la perspectiva del experimentado periodista deportivo, la calidad futbolística que tiene el combinado nacional no les dará para más allá de los octavos de final en el Mundial 2026, torneo donde serán anfitriones, así que lamentó que él ya no los vio “campeones”.

“Ya no lo vi campeón del mundo a México y tú menos”: José Ramón

El periodista José Ramón Fernández se sinceró sobre el desempeño de la Selección Mexicana y sentenció que nunca será campeón del mundo, aseguró que a él no le tocó verlo y duda que futuras generaciones tengan esa posibilidad (Luz Coello/ Infobae México)

Joserra, con su amplia trayectoria de casi cinco décadas en la televisión deportiva, aseguró que ya no verá a México campeón. A sus recién 80 años cumplidos, dejó en claro que ha visto todo tipo de generaciones de jugadores mexicanos, pero no se ha dado alguna combinación importante para que el Tricolor se corone campeón del mundo.

Yo ya no lo vi campeón del mundo a México y creo que tú tampoco lo verás, ni mucho lo verás. Es muy difícil ser campeón del mundo”, sentenció.

Inclusive, cuando jugadores como Hugo Sánchez, Jared Borguetti, Francisco Gabriel de Anda eran las figuras de México, José Ramón vislumbró que el futbolista mexicano no tenía lo necesario para competir a gran nivel.

De futbolistas a analistas, José Ramón lamenta la falta de crítica al Tricolor

José Ramón Fernández, un hombre mayor con traje oscuro y gafas, de pie frente a un banner, sostiene su libro "El Protagonista" con su imagen en la portada
El reconocido periodista deportivo José Ramón Fernández presenta su libro "El Protagonista", donde, entre otras revelaciones, afirma que el Tricolor no será campeón del mundo en 2026. (Luz Coello/ Infobae México)

Bajo la misma narrativa, José Ramón Fernández consideró que actualmente el periodismo deportivo está en crisis por la falta de investigación y análisis del deporte, pues ahora las televisoras han apostado por incluir entre sus figuras a futbolistas retirados.

“En todas están avasalladas por ex futbolistas, ex entrenadores que aparentemente son los que ni saben, aparentemente. Pero nunca van a investigar y nunca van a hablar mal de la Selección Mexicana, jamás. La Selección Mexicana, para ellos, va a ser campeón del mundo”.

México solo llegará a octavos de final en el Mundial 2026

El narrador deportivo en México 86 sostuvo que así como ha estado jugando la Selección Nacional, solo podrá aspirar a octavos de final en la Copa Mundial.

José Ramón Fernández, un hombre mayor con gafas, habla en un micrófono en un evento. A su lado, otro hombre y copias de su libro 'El Protagonista' en una mesa
José Ramón Fernández presenta su libro 'El Protagonista' y comparte su controvertida opinión sobre el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (Luz Coello/ Infobae México)

Si México jugase siempre así, aspiraría a llegar a octavos de final. Yo creo que ahí se va a parar México, en octavos de final”.

Analizó el grupo de México y dudó de la capacidad del Vasco y sus jugadores para afrontar los compromisos.

“Tenemos grandes jugadores. México ha jugado con Javier Aguirre, yo creo un buen primer tiempo desde que Javier Aguirre tomó la Selección Nacional. Y ese día, pues Javier se iluminó poniendo en media cancha dos tipos de buen pie que equilibraron jugadas con Quiñones, puso a Fidalgo y puso al chico del Guadalajara , Brian Gutiérrez, que juega maravillosamente bien al fútbol. Esos dos hombres hicieron que México dominara al equipo de Bélgica, que es un equipo top”, finalizó.

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