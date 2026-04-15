México

Soda Stereo lanza importante prohibición para sus conciertos en México: ¿quitarán los celulares?

Charly Alberti, Zeta Bosio y una versión holográfica de Cerati impactarán a los fans mexicanos durante tres noches en el Palacio de los Deportes

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Soda Stereo portada
Cerati vuelve a la vida gracias a la tecnología en la nueva gira de Soda Stereo.

La llegada de Soda Stereo al Palacio de los Deportes en Ciudad de México marca un hito para los seguidores de la banda.

Con el espectáculo Ecos, que reúne a Charly Alberti y Zeta Bosio junto a la recreación holográfica de Gustavo Cerati, la propuesta busca transformar la vivencia tradicional de los conciertos en una experiencia sensorial.

El evento, que ya ha vendido millones de entradas en distintas ciudades del mundo, introduce una consigna clara: “una experiencia creada para vivir en presente”. Los organizadores insisten en que el uso de celulares y la grabación de imágenes durante gran parte del show no será permitido, ya que, según explican, la luz de las pantallas y los flashes perjudicaría el impacto del espectáculo.

Restricciones en el uso de celulares durante los conciertos

Escenario de concierto oscuro con pantallas gigantes que muestran a músicos de Soda Stereo tocando, rodeado de luces rojas y azules sobre una multitud
En el concierto 'Ecos de Soda', los músicos interpretan sus éxitos ante una multitud, con pantallas gigantes proyectando imágenes de la banda para una experiencia inmersiva. (Ignacio Arnedo)

Los asistentes a los conciertos programados para el 14, 15 y 16 de abril no tendrán que entregar sus teléfonos al ingresar al recinto. No obstante, los propios promotores recomiendan no utilizar dispositivos móviles durante la función, con el fin de preservar la atmósfera y la inmersión que propone la puesta en escena.

El público puede conservar su celular, pero la organización solicita que se mantenga guardado y sin grabar imágenes o videos para no interferir con la experiencia colectiva ni con la calidad visual del show.

Quienes asistan a alguna de las tres funciones de Soda Stereo en Ciudad de México podrán ser testigos de un espectáculo que apuesta por la emoción y la presencia, más allá de la tendencia actual a captar todo con el teléfono.

La expectativa por estos conciertos se ha visto potenciada no solo por la tecnología del holograma de Cerati, sino también por la invitación a experimentar el recital sin intermediarios. Para miles de fanáticos, asistir a uno de estos shows representa la posibilidad de reconectar con la música de una de las bandas más influyentes de América Latina.

¿Cuál será el setlist de Soda Stereo en CDMX?

Gran multitud en un concierto con un escenario iluminado en tonos rojos y naranjas. Pantallas gigantes muestran a un guitarrista
Miles de fans celebran la música de Soda Stereo en un concierto vibrante, con imponentes proyecciones de Gustavo Cerati en el escenario. (Ignacio Arnedo)

Por supuesto, la lista de canciones todavía es un misterio; sin embargo, es altamente probable que el repertorio sea bastante parecido al presentado en conciertos de Buenos Aires. Aquí te dejamos la lista de temas musicales:

  1. Ecos
  2. Juego de seducción
  3. Nada personal
  4. Hombre al agua
  5. Ella usó mi cabeza como un revólver
  6. Cuando pase el temblor
  7. (En) el séptimo día
  8. Luna roja
  9. Toma la ruta
  10. En la ciudad de la furia
  11. Sobredosis de TV
  12. Persiana americana
  13. Un misil en mi placard
  14. Zoom
  15. Planeador
  16. Final caja negra
  17. Primavera 0
  18. Prófugos
  19. De música ligera
  20. Zona de promesas
  21. Alive And Kicking

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