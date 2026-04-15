Torbellinos, lluvias y calor extremo: México enfrenta clima severo este miércoles 15 de abril

El país enfrentará un fuerte contraste climático con vientos severos en el norte, lluvias en distintas regiones y una intensa onda de calor en gran parte del territorio, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Torbellinos y vientos intensos en el norte de México
El frente frío número 44, en interacción con otros sistemas atmosféricos, generará condiciones de riesgo en el norte del país.
Rachas de viento de 70 a 90 km/h en Sonora y ChihuahuaRachas de 50 a 70 km/h en DurangoPosible formación de torbellinos o tornados en:
- Coahuila (norte)
- Nuevo León (norte)
- Tamaulipas (noroeste)
Riesgo de:
- Caída de árboles
- Daños en anuncios espectaculares
- Reducción de visibilidad por tolvaneras
Lluvias y tormentas eléctricas en el país
La humedad proveniente de ambos litorales favorecerá precipitaciones con actividad eléctrica.
Estados con chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
Estados con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Chihuahua
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Michoacán
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Características de las lluvias:
- Descargas eléctricas frecuentes
- Posible granizoEncharcamientos en zonas urbanas
Onda de calor: temperaturas extremas en varias regiones
El ambiente caluroso persistirá pese a la presencia del frente frío.
Temperaturas de 40 a 45 °C en:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
Temperaturas de 35 a 40 °C en:
SonoraChihuahuaDurangoCoahuilaNuevo LeónTamaulipasOaxacaChiapasCampecheYucatánEfectos asociados al calor:
Golpes de calorDeshidrataciónMayor radiación solar⸻
Frío en sierras: heladas y bajas temperaturas
El contraste térmico seguirá marcando las condiciones en el país.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Puebla
Temperaturas de 0 a 5 °C en:
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Veracruz
- Oaxaca
Valle de México: lluvias aisladas y clima templado
Para la zona centro se prevé un día variable con lluvias ligeras.
- Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
- Temperatura máxima: 27 a 29 °C
- Lluvias aisladas con descargas eléctricas
- Chubascos en el Estado de México
- Vientos con rachas de hasta 40 km/h
Panorama general: fenómenos simultáneos en México
El país experimentará múltiples condiciones climáticas al mismo tiempo:
Torbellinos o tornados en el norte
- Vientos fuertes a muy fuertes
- Lluvias con tormentas eléctricas
- Persistencia de onda de calor
- Oleaje de 1 a 2 metros en costas del Pacífico y Golfo
Recomendaciones generales:
- Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Mantenerse hidratado ante altas temperaturas
- Consultar avisos oficiales de protección civil
Las autoridades mantienen vigilancia constante ante la evolución de estos fenómenos en las próximas horas.