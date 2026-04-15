Torbellinos, lluvias y calor extremo: México enfrenta clima severo este miércoles 15 de abril

México enfrentará un fuerte contraste climático con vientos intensos, lluvias y ola de calor.

El país enfrentará un fuerte contraste climático con vientos severos en el norte, lluvias en distintas regiones y una intensa onda de calor en gran parte del territorio, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Torbellinos y vientos intensos en el norte de México

El frente frío número 44, en interacción con otros sistemas atmosféricos, generará condiciones de riesgo en el norte del país.

Rachas de viento de 70 a 90 km/h en Sonora y ChihuahuaRachas de 50 a 70 km/h en DurangoPosible formación de torbellinos o tornados en:

Coahuila (norte)

Nuevo León (norte)

Tamaulipas (noroeste)

Riesgo de:

Caída de árboles

Daños en anuncios espectaculares

Reducción de visibilidad por tolvaneras

Lluvias y tormentas eléctricas en el país

La humedad proveniente de ambos litorales favorecerá precipitaciones con actividad eléctrica.

Se prevén lluvias y chubascos en varias regiones del país con actividad eléctrica. REUTERS/José Torres

Estados con chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Estados con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Michoacán

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Características de las lluvias:

Descargas eléctricas frecuentes

Posible granizoEncharcamientos en zonas urbanas

Onda de calor: temperaturas extremas en varias regiones

El ambiente caluroso persistirá pese a la presencia del frente frío.

Se mantiene una intensa onda de calor en gran parte del territorio nacional. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Temperaturas de 40 a 45 °C en:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Temperaturas de 35 a 40 °C en:

SonoraChihuahuaDurangoCoahuilaNuevo LeónTamaulipasOaxacaChiapasCampecheYucatánEfectos asociados al calor:

Golpes de calorDeshidrataciónMayor radiación solar⸻

Frío en sierras: heladas y bajas temperaturas

El contraste térmico seguirá marcando las condiciones en el país.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Estado de México

Puebla

Temperaturas de 0 a 5 °C en:

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Veracruz

Oaxaca

Valle de México: lluvias aisladas y clima templado

Para la zona centro se prevé un día variable con lluvias ligeras.

El Valle de México presentará un clima variable con lluvias aisladas y ambiente templado. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Temperatura mínima en CDMX : 12 a 14 °C

Temperatura máxima: 27 a 29 °C

Lluvias aisladas con descargas eléctricas

Chubascos en el Estado de México

Vientos con rachas de hasta 40 km/h

Panorama general: fenómenos simultáneos en México

El país experimentará múltiples condiciones climáticas al mismo tiempo:

Torbellinos o tornados en el norte

Vientos fuertes a muy fuertes

Lluvias con tormentas eléctricas

Persistencia de onda de calor

Oleaje de 1 a 2 metros en costas del Pacífico y Golfo

Recomendaciones generales:

Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Mantenerse hidratado ante altas temperaturas

Consultar avisos oficiales de protección civil

Las autoridades mantienen vigilancia constante ante la evolución de estos fenómenos en las próximas horas.