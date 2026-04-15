México

Torbellinos, lluvias y calor extremo: México enfrenta clima severo este miércoles 15 de abril

El frente frío 44 provocará vientos intensos y riesgo de tornados en el norte, mientras lluvias y altas temperaturas impactarán gran parte del país

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Protección Civil informó sobre el pronóstico del clima para la capital del país
México enfrentará un fuerte contraste climático con vientos intensos, lluvias y ola de calor.

El país enfrentará un fuerte contraste climático con vientos severos en el norte, lluvias en distintas regiones y una intensa onda de calor en gran parte del territorio, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Torbellinos y vientos intensos en el norte de México

El frente frío número 44, en interacción con otros sistemas atmosféricos, generará condiciones de riesgo en el norte del país.

Rachas de viento de 70 a 90 km/h en Sonora y ChihuahuaRachas de 50 a 70 km/h en DurangoPosible formación de torbellinos o tornados en:

  • Coahuila (norte)
  • Nuevo León (norte)
  • Tamaulipas (noroeste)

Riesgo de:

  • Caída de árboles
  • Daños en anuncios espectaculares
  • Reducción de visibilidad por tolvaneras

Lluvias y tormentas eléctricas en el país

La humedad proveniente de ambos litorales favorecerá precipitaciones con actividad eléctrica.

Se prevén lluvias y chubascos en varias regiones del país con actividad eléctrica. REUTERS/José Torres
Se prevén lluvias y chubascos en varias regiones del país con actividad eléctrica. REUTERS/José Torres

Estados con chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Estado de México
  • Oaxaca
  • Chiapas

Estados con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Características de las lluvias:

  • Descargas eléctricas frecuentes
  • Posible granizoEncharcamientos en zonas urbanas

Onda de calor: temperaturas extremas en varias regiones

El ambiente caluroso persistirá pese a la presencia del frente frío.

Protección Civil de la Ciudad de México informó sobre las altas temperaturas para esta fecha.
Se mantiene una intensa onda de calor en gran parte del territorio nacional. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Temperaturas de 40 a 45 °C en:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos

Temperaturas de 35 a 40 °C en:

SonoraChihuahuaDurangoCoahuilaNuevo LeónTamaulipasOaxacaChiapasCampecheYucatánEfectos asociados al calor:

Golpes de calorDeshidrataciónMayor radiación solar

Frío en sierras: heladas y bajas temperaturas

El contraste térmico seguirá marcando las condiciones en el país.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México
  • Puebla

Temperaturas de 0 a 5 °C en:

  • Michoacán
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Oaxaca

Valle de México: lluvias aisladas y clima templado

Para la zona centro se prevé un día variable con lluvias ligeras.

El Valle de México presentará un clima variable con lluvias aisladas y ambiente templado. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
El Valle de México presentará un clima variable con lluvias aisladas y ambiente templado. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
  • Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
  • Temperatura máxima: 27 a 29 °C
  • Lluvias aisladas con descargas eléctricas
  • Chubascos en el Estado de México
  • Vientos con rachas de hasta 40 km/h

Panorama general: fenómenos simultáneos en México

El país experimentará múltiples condiciones climáticas al mismo tiempo:

Torbellinos o tornados en el norte

  • Vientos fuertes a muy fuertes
  • Lluvias con tormentas eléctricas
  • Persistencia de onda de calor
  • Oleaje de 1 a 2 metros en costas del Pacífico y Golfo

Recomendaciones generales:

  • Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Mantenerse hidratado ante altas temperaturas
  • Consultar avisos oficiales de protección civil

Las autoridades mantienen vigilancia constante ante la evolución de estos fenómenos en las próximas horas.

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