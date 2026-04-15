Aseguran que papá de Mafer, quinceañera viral por millonaria fiesta, estaría desahuciado y con poco tiempo de vida

El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)

María Fernanda Guerrero, Mafer, la quinceañera viral por su lujosa fiesta en Tabasco, vuelve a captar la atención pública tras difundirse versiones que aseguran que su papá estaría desahuciado y tendría poco tiempo de vida.

Este empresario, identificado como Juan Carlos Guerrero Rojas, enfrenta supuestamente una enfermedad terminal, lo que añade una dimensión personal y emocional a la historia que se hizo viral por la extravagancia de la fiesta.

Según el periodista Michelle Rubalcava en el programa ‘Chisme al Chile’, el empresario recibió un diagnóstico médico devastador después de sufrir un infarto hace tres o cuatro años en Puebla.

Según su versión, los médicos le habrían pronosticado únicamente seis años de vida. Este panorama sería el motivo principal para organizar una celebración de gran escala para su hija.

Juan Carlos Guerrero Rojas, el empresario detrás de los lujosos XV años en Tabasco. (Redes sociales)

Un panorama desalentador para Juan Carlos Guerrero

De acuerdo con el periodista, el empresario habría experimentado un infarto fulminante en Puebla cerca del año 2021. Tras su hospitalización, los especialistas encontraron daños graves en sus arterias debido al colesterol alto y realizaron una intervención quirúrgica compleja para extender las arterias empleando injertos de piel.

Desde entonces, el pronóstico médico habría sido poco alentador y le recomendaron extremos cuidados para prolongar su vida.

“El señor Juan Carlos Guerrerro, supuestamente, pero de buena fuente, hace al rededor de tres años él estaba en Puebla y de repente le dio un infarto. Corre a un hospital y dieron con que tenía bien tapadas las arterias porque nunca se ha cuidado... (dijeron) ‘tenemos que cortar piel para hacer una extensión de arterias’, una cosa complicada, tipo un cateterismo.”

Según explicó, los doctores explicaron a Vicky, esposa del empresario, que le quedaban pocos años de vida: “Lo que le hicieron es para que viva unos años nada más, no creo que le queden más años de vida. Tiene que cuidarse. El señor desgraciadamente está desahuciado... al parecer es por eso que él dijo ‘no me quiero ir sin hacerle una fiesta a mi niña como se la merece’. El señor sabe que no le queda tanto de vida”, dijo Michelle.

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas enfrentaría una enfermedad terminal tras sufrir un infarto en Puebla, según versiones difundidas (Facebook: Irving Pineda)

Actualmente, se estima que Guerrero Rojas dispondría de entre dieciocho y veinticuatro meses antes de un desenlace fatal, lo cual explicaría la decisión de la familia de crear recuerdos significativos en el corto plazo.

La intención del empresario sería cumplir el deseo de regalarle a Mafer la fiesta “que siempre soñó”, aportando otra lectura a la ostentación y generando debate sobre los excesos en este tipo de celebraciones.

La fiesta de Mafer y la última voluntad de su papá

La magnitud del evento marcó una jornada inolvidable en Tabasco. El propio Guerrero Rojas publicó una nota aclaratoria tras la polémica, donde afirma que la razón de la fiesta se relaciona directamente con su experiencia al superar una crisis de salud peligrosa que casi le cuesta la vida.

En el comunicado, el empresario señala que, a partir de ese momento crítico ocurrido hace cerca de tres años, decidió celebrar la vida junto a su familia, especialmente al acompañar a su hija en una fecha emblemática.

La organización del festejo estaría enfocada exclusivamente en compartir un momento especial antes de que su estado de salud avance.

Belinda ingresa al salon y sorprende a Mafer con una interpretación de “Happy birthday” en una clara referencia a la icónica versión de Marilyn Monroe.

Guerrero Rojas rechazó los rumores sobre cifras “exageradas” respecto al costo del evento y negó cualquier vinculación política, resaltando su trayectoria empresarial y académica. Subrayó también su participación en programas sociales y filantrópicos, enfatizando que la motivación de la fiesta fue enteramente familiar y personal.

Un millonario derroche con lluvia de estrellas

El festejo de los XV años de Mafer se volvió tendencia en plataformas digitales por la presencia de invitados famosos y el despliegue de lujos. Algunos de los elementos que hicieron viral la fiesta fueron:

Presentaciones musicales de figuras internacionales como Belinda , J Balvin, Galilea Montijo, Matute, Xavi y Pablo Montero.

, J Balvin, Galilea Montijo, Matute, Xavi y Pablo Montero. Ambientación inspirada en Nueva York, con decorados monumentales, escenografía multisensorial y una gran réplica de la Estatua de la Libertad.

Alfombra roja, áreas VIP, catering gourmet y tiendas efímeras de marcas reconocidas.

Un vestido señalado como réplica del modelo “Junon” de Christian Dior .

. Pulseras Hermès repartidas entre los asistentes.

En redes sociales, se habló de una supuesta cifra superior a 45 millones de pesos invertidos en la celebración, así como de presunta relación de la familia con contratos en Pemex, lo que encendió reclamos de transparencia.

Guerrero Rojas responde que los montos atribuidos a la fiesta son “totalmente falsos y desproporcionados”, y asegura que su empresa Data Edge Reyes integra cada año cerca de siete millones de pesos en recursos, desmintiendo así los rumores sobre los gastos.