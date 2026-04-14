América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Los boletos para el esperado encuentro entre América y Toluca en el Estadio Banorte en la Jornada 15 del Clausura 2026 ya tienen precios y fechas de venta confirmados.
El partido, programado para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, será clave para ambos equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla. En este sentido, el club azulcrema apostó por una estrategia de accesibilidad y promociones para llenar el Azteca de aficionados.
La venta de entradas incluirá promociones en zonas seleccionadas y costos más bajos respecto a partidos recientes. América invitó a la afición a aprovechar estas condiciones y respaldar al equipo en un duelo decisivo de la temporada.
¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Toluca?: Las Águilas lanzan promoción
El club anunció una baja de precios en comparación con los compromisos frente a Cruz Azul y Nashville, habilitando una atractiva promoción 4x3 en siete zonas del estadio.
- Alto Norte: 400 pesos (PROMO 4x3)
- Alto Sur: 400 pesos (PROMO 4x3)
- 300 Preferente: 800 pesos (PROMO 4x3)
- 300 Cabecera: 800 pesos (PROMO 4x3)
- 100 Cabecera: 800 pesos (PROMO 4x3)
- 100 Plus Norte: mil 200 pesos (PROMO 4x3)
- 100 Plus Sur: mil 200 pesos (PROMO 4x3)
El resto de zonas, sin promoción, quedarían así:
- Alto Lateral: 700 pesos
- 300 Lateral: mil pesos
- 200 Platea: mil pesos
- Palcos Club: mil 800 pesos
Esta estrategia busca incentivar la presencia masiva y dar oportunidad a diferentes sectores de la afición.
Fechas y dinámica de venta de boletos
La venta de boletos se realiza en tres fases, facilitando la compra anticipada y el acceso a promociones especiales. América detalló así el calendario para que los aficionados puedan planificar su asistencia.
- Preventa Azulcrema: martes 14 de abril, de 10:00 a 14:00 horas
- Preventa Banorte: martes 14 de abril, a partir de las 15:00 horas
- Venta general: a partir del miércoles 15 de abril
- Adquisición: Sólo en línea a través de la plataforma Fanki
- Promoción 4x3: Disponible únicamente en las zonas señaladas y durante las fases de venta anunciadas
Estos mecanismos agilizan el proceso y permiten aprovechar precios especiales antes de que se agoten los boletos disponibles.
América y Toluca, en busca de la Liguilla con planteles casi completos
Ambos equipos, siempre obligados a competir por los puestos más altos, llegan al encuentro con la meta de consolidarse en zona de Liguilla y asegurar su participación en la fase final del torneo.
- Toluca: Quinto lugar, 27 puntos, defensa sólida y buena racha reciente
- América: Séptimo lugar, 19 puntos, recupera lesionados, sin bajas importantes reportadas
- Ambiente: Las Águilas llegan con mayor presión, con bajas importantes dentro de la plantilla, una racha negativa en cuanto a victorias y con mayores posibilidades de quedar fuera de la fiesta grande del futbol mexicano.
De esta manera, el respaldo en tribuna será clave para motivar al plantel y buscar un resultado favorable en su renovada casa en la recta final del Clausura 2026.