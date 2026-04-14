América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

El enfrentamiento entre América y Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX promete un lleno total en el Estadio Banorte gracias a las promociones anunciadas por la directiva azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los boletos para el esperado encuentro entre América y Toluca en el Estadio Banorte en la Jornada 15 del Clausura 2026 ya tienen precios y fechas de venta confirmados.

El partido, programado para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, será clave para ambos equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla. En este sentido, el club azulcrema apostó por una estrategia de accesibilidad y promociones para llenar el Azteca de aficionados.

Las Águilas volvieron a su casa, el Estadio Azteca, tras casi dos años fuera por las remodelaciones rumbo al Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La venta de entradas incluirá promociones en zonas seleccionadas y costos más bajos respecto a partidos recientes. América invitó a la afición a aprovechar estas condiciones y respaldar al equipo en un duelo decisivo de la temporada.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Toluca?: Las Águilas lanzan promoción

El club anunció una baja de precios en comparación con los compromisos frente a Cruz Azul y Nashville, habilitando una atractiva promoción 4x3 en siete zonas del estadio.

Alto Norte: 400 pesos (PROMO 4x3)

Alto Sur: 400 pesos (PROMO 4x3)

300 Preferente: 800 pesos (PROMO 4x3)

300 Cabecera: 800 pesos (PROMO 4x3)

100 Cabecera: 800 pesos (PROMO 4x3)

100 Plus Norte: mil 200 pesos (PROMO 4x3)

100 Plus Sur: mil 200 pesos (PROMO 4x3)

El resto de zonas, sin promoción, quedarían así:

Alto Lateral: 700 pesos

300 Lateral: mil pesos

200 Platea: mil pesos

Palcos Club: mil 800 pesos

La promoción de 4x3 aplicará exclusivamente en las zonas Alto Norte, Alto Sur y sectores 100 y 300 seleccionados. (Captura de pantalla)

Esta estrategia busca incentivar la presencia masiva y dar oportunidad a diferentes sectores de la afición.

Fechas y dinámica de venta de boletos

La venta de boletos se realiza en tres fases, facilitando la compra anticipada y el acceso a promociones especiales. América detalló así el calendario para que los aficionados puedan planificar su asistencia.

Preventa Azulcrema: martes 14 de abril, de 10:00 a 14:00 horas

Preventa Banorte: martes 14 de abril, a partir de las 15:00 horas

Venta general: a partir del miércoles 15 de abril

Adquisición: Sólo en línea a través de la plataforma Fanki

Promoción 4x3: Disponible únicamente en las zonas señaladas y durante las fases de venta anunciadas

Se pretende que el Estadio Banorte se abarrote de aficionados azulcremas para fortalecer el respaldo al América en casa. (Foto AP/Marco Ugarte)

Estos mecanismos agilizan el proceso y permiten aprovechar precios especiales antes de que se agoten los boletos disponibles.

América y Toluca, en busca de la Liguilla con planteles casi completos

Ambos equipos, siempre obligados a competir por los puestos más altos, llegan al encuentro con la meta de consolidarse en zona de Liguilla y asegurar su participación en la fase final del torneo.

Toluca: Quinto lugar, 27 puntos, defensa sólida y buena racha reciente

América: Séptimo lugar, 19 puntos, recupera lesionados, sin bajas importantes reportadas

Ambiente: Las Águilas llegan con mayor presión, con bajas importantes dentro de la plantilla, una racha negativa en cuanto a victorias y con mayores posibilidades de quedar fuera de la fiesta grande del futbol mexicano.

El último encuentro entre ambos conjuntos favoreció a los Diablos Rojos con un 2-0 en la última jornada del Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el respaldo en tribuna será clave para motivar al plantel y buscar un resultado favorable en su renovada casa en la recta final del Clausura 2026.