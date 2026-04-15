México

Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal en Zacatecas

El generador de contenido asegura que la integrante de la dinastía Aguilar afronta con calma la postergación de su boda con el sonorense

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Díptico: A la izquierda, una persona con cabello corto oscuro y camisa de rayas blancas. A la derecha, Ángela Aguilar sonriendo junto a Christian Nodal con gafas de sol
Kunno se pronuncia sobre la postergación de la boda de la cantante con Christian Nodal, mientras la pareja se mantiene en silencio. (RS / Telemundo)

La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar se posterga sin fecha definida tras la decisión de privilegiar la seguridad en Zacatecas, confirmó el propio Nodal en declaraciones recientes antes de un concierto en República Dominicana.

Los intérpretes de “Dime cómo quieres” mantiene su intención de casarse en ese estado, aunque el enlace se aplaza hasta que mejoren las condiciones. La decisión ocurre a raíz de un incidente reciente que vivió el cantante y de la problemática de violencia en la entidad.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha precisado cuándo será la nueva fecha de la ceremonia religiosa. Cabe recordar que el evento estaba programado para mayo y ya había generado expectativas de reunir a familiares y figuras del entretenimiento.

Primer plano en blanco y negro de Christian Nodal con tatuajes faciales, y Ángela Aguilar en un vestido de encaje, con su mano anillada sobre la mejilla de Nodal
La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas se pospone por motivos de seguridad tras un reciente incidente en la entidad. (Instagram)

Nodal y Aguilar aplazan la boda por inseguridad en Zacatecas

El estado de Zacatecas enfrenta una crisis de violencia que incide directamente en la vida pública y privada de figuras como el sonorense. De acuerdo con el intérprete de “Adiós amor”, planeaba unirse en matrimonio en mayo, pero el contexto actual cambió de planes.

“No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, explicó.

Asimismo, agregó detalles sobre un incidente vivido recientemente en la entidad: “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman la postergación de su boda religiosa tras incidentes de seguridad en Zacatecas. (Canal de difusión de Ángela Aguilar)
Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman la postergación de su boda religiosa tras incidentes de seguridad en Zacatecas. (Canal de difusión de Ángela Aguilar)

Invitación pública de Ángela Aguilar y reacciones del círculo cercano

Durante 2025, Ángela Aguilar anunció ante fanáticos que la boda sería en mayo de 2026 por la iglesia. Desde entonces, la declaración generó expectativa en redes sociales y medios de espectáculos; sin embargo, el cambio en los planes reaviva la atención sobre la fecha y el lugar del enlace.

Bajo dicho contexto, el generador de contenido Kunno fue abordado por medios en el aeropuerto. Según el amigo cercano de ambos artistas, la postergación no afectará a la integrante de la dinastía Aguilar.

“A cómo la conozco siento que ella siempre se toma las cosas de la mejor manera, entonces, sea cual sea la decisión o lo que esté pasando realmente es cuestión de que ellos lo vean de la mejor manera posible”, señaló.

Ángela Aguilar
Kunno, amigo cercano de la pareja, reitera su apoyo a Nodal y Aguilar ante la nueva fecha indefinida del enlace. (Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

Por otra parte, aseguró que asistirá tan pronto reciba la invitación, subrayando su cercanía con los cantantes del regional mexicano, pues también respondió a la polémica generada por el más reciente video de Nodal, titulado “Un Vals”.

El contenido del videoclip despertó comentarios por las similitudes físicas entre la modelo protagonista y otras exparejas del cantante. Kunno explicó que en la industria musical, las decisiones finales sobre producción pueden diferir de lo planeado y que, en ocasiones, las empresas aprovechan la atención mediática de los artistas.

Expectativa por la nueva fecha del enlace entre Nodal y Aguilar

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han anunciado cuándo se realizará la ceremonia religiosa, pero la pareja sostiene su deseo de celebrar la boda en Zacatecas. La fecha definitiva está pendiente de confirmación y el tema sigue en el centro del interés público y mediático en México.

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