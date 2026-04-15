Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

La alianza asegura la emisión digital de la Copa Oro y la Liga de Naciones en 2027 y 2029, desplazando a la televisión tradicional en México. (Especial)

La llegada del streaming al futbol mexicano marca un cambio de época. A partir de 2027, los aficionados podrán ver la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf de manera digital, tras el acuerdo millonario entre la confederación y Netflix, una de las empresas líderes del sector.

Este movimiento no sólo revoluciona la forma de consumir partidos de la Selección Mexicana, sino que también sella el fin de una era dominada por la televisión tradicional en los torneos regionales.

El acuerdo entre Concacaf y Netflix lleva la Copa Oro y la Liga de Naciones al streaming en México a partir de 2027. (X/ @NetflixLAT)

El contrato, que garantiza la transmisión de los principales torneos de selecciones masculinas, incluirá el acceso en exclusiva para el mercado mexicano y refleja la importancia mediática del futbol de selecciones en el país.

El acuerdo millonario entre Concacaf y el streaming

De acuerdo con la información adelantada por el periodista y columnista David Medrano, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y Netflix habrían cerrado un trato histórico para los próximos cuatro años:

La cifra acordada por los derechos de transmisión de cuatro torneos (dos ediciones de la Copa Oro y dos de la Liga de Naciones) ascendería a los 60 millones de dólares .

El contrato abarca las ediciones 2027 y 2029 de ambos torneos masculinos.

Incluiría la participación de la Selección Mexicana en todas las competencias.

La Selección Mexicana tendrá todos sus partidos de Copa Oro y Liga de Naciones en exclusiva digital para el público mexicano. (AP Foto/David J. Phillip)

El acuerdo representaría uno de los pagos más altos por derechos deportivos en la región, subrayando el valor del mercado mexicano.

¿Qué cambia para los aficionados mexicanos?

A partir de 2027, los seguidores de la Selección Mexicana podrán ver los partidos de la Copa Oro y la Liga de Naciones directamente en la plataforma, sin costo adicional más allá de la suscripción regular.

Los encuentros serán accesibles desde cualquier dispositivo : celulares, computadoras y Smart TV.

La transmisión en streaming elimina la necesidad de contratar televisión de paga o depender de señales abiertas.

Se espera que los partidos lleguen con calidad de imagen mejorada, funciones interactivas y disponibilidad multidispositivo.

El cambio permitirá a los aficionados ver partidos desde cualquier dispositivo mediante la suscripción regular de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, la alianza implica una transición tecnológica para el público, que tendrá la oportunidad de vivir el futbol de selecciones en un entorno digital y personalizado.

Impacto para la industria y el calendario del futbol mexicano

El contrato entre Concacaf y Netflix desplaza por primera vez a la televisión tradicional de la transmisión de ambas competencias.

La relevancia de estos torneos en el calendario implicará ajustes en la programación de la Liga MX : las fechas de los cuartos de final de la Liguilla podrán moverse para dar prioridad a semifinales internacionales.

Directivos de la industria podrían considerar que estos acuerdos abren la puerta a más contratos similares para otros deportes y competencias.

El contrato con Netflix obligaría a la Liga MX a contemplar ajustes en la programación para dar prioridad a los torneos internacionales.(Jovani Pérez)

Así, la apuesta por el streaming redefine la competencia en el mercado de derechos deportivos y anticipa un futuro donde las grandes plataformas digitales serán protagonistas de las transmisiones en vivo de los eventos más importantes del futbol.