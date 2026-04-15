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Aarón Mercury asegura que Mario Bautista se avergüenza de sus inicios en Televisa previo a su pelea en Supernova Génesis

La tensión entre el exhabitante de “La Casa de los Famosos México” y el cantante crece por acusaciones sobre su pasado y burlas

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Aarón Mercury, con una chaqueta roja y negra, guiña un ojo mientras se ve una imagen circular de Mario Bautista sonriendo en la esquina superior derecha
Aarón Mercury y Mario Bautista intensifican la polémica antes de su próximo enfrentamiento en Supernova: Génesis 2026 (RS)

En medio de la expectativa por el combate en la Arena Ciudad de México el próximo 26 de abril, Aarón Mercury acusa a Mario Bautista de actuar con desdén hacia su pasado en la televisión y de burlarse de quienes iniciaron en plataformas digitales y programas unitarios.

Mientras seguidores de ambos protagonistas mantienen la conversación activa en redes sociales a pocos días del desenlace en Supernova: Génesis 2026, el intercambio de declaraciones sube la tensión.

Previo al esperado espectáculo deportivo, la confrontación verbal sigue escalando en redes y encuentros con la prensa, donde cada palabra de los involucrados repercute en la audiencia.

Aarón Mercury asegura que Mario Bautista reniega de sus inicios en la televisión, previo a su pelea en Supernova: Génesis 2026. (Instagram: Supernovaboxing)
Aarón Mercury asegura que Mario Bautista reniega de sus inicios en la televisión, previo a su pelea en Supernova: Génesis 2026. (Instagram: Supernovaboxing)

Aarón Mercury señala que Mario Bautista se avergüenza de su pasado televisivo

Durante un encuentro con diversos medios, Aarón Mercury sostuvo que Mario Bautista niega sus orígenes en la televisión y critica a quienes iniciaron en producciones unitarias.

“Yo creo que él ha tirado a unas cuantas personas, o sea, el meterse con mi gente siento que es malo. Y también con todo un gremio como Televisa, el cual le sacaron que él había intentado. Yo digo que es ridículo, un poco bajo, pero pues bueno, a mí no me afecta, ¿sabes? No me llega”, explicó en un principio.

El exhabitante de La Casa de los Famosos México subrayó que Bautista también empezó en unitarios, pero ahora descalifica ese tipo de trabajo: “Es lo que digo. Igual que se burleó como de tin, tin, tin. Como que él es de las personas que se avergüenza de sus inicios y critica los inicios de los demás".

Mario Bautista y Aarón Mercury protagonizan una de las rivalidades más comentadas en la Arena Ciudad de México. (Instagram: Supernova Boxing)
Mario Bautista y Aarón Mercury protagonizan una de las rivalidades más comentadas en la Arena Ciudad de México. (Instagram: Supernova Boxing)

Pese a las críticas que ha recibido por parte de la su rival, Mercury aseguró estar orgulloso del camino que ha recorrido, aunque entiende que algunas personas sientan pena: “Negar esas cosas como que estuvo en Televisa o ahora mismo tirarle a la gente que se dedica a Televisa en cualquiera de los ámbitos, sea en producción, actuación y eso, siento que es de malagradecidos”.

Su reciente declaración refuerza la percepción de que el enfrentamiento va más allá del ring y se ancla en disputas sobre el valor de los orígenes profesionales y la identidad pública.

Mario Bautista responde con tono relajado y confianza en su preparación

En declaraciones, Mario Bautista minimizó la tensión de la pelea, aunque reconoció el ambiente competitivo. “Me la estoy tomando más relax, relax porque es contra Aarón Mercury”, mencionó el cantante, frase que provocó reacciones inmediatas por la confianza que transmite.

Sin embargo, el cantante matizó su postura al señalar: “Yo creo que va a estar buena la pelea, los dos estamos conectados a ese canal y eso es lo importante”. También comentó sobre la condición física del creador de contenido: “Está mamadito, eso es un pro y es un contra en el box porque te quita agilidad”.

Supernova: Génesis 2026 reúne a miles de fans para presenciar el desenlace de una historia marcada por declaraciones y acusaciones. (X/ @supernovaboxing)
Supernova: Génesis 2026 reúne a miles de fans para presenciar el desenlace de una historia marcada por declaraciones y acusaciones. (X/ @supernovaboxing)

Supernova: Génesis 2026 promete cerrar una rivalidad digital en la Arena Ciudad de México

Supernova: Génesis 2026 se presenta como uno de los eventos más esperados del año en la Arena Ciudad de México. El combate entre Aarón Mercury y Mario Bautista destaca por reunir trayectorias que iniciaron en redes sociales, televisión y música, trasladando la disputa al cuadrilátero.

El evento se realizará el 26 de abril y busca captar la atención no solo de los seguidores de ambos protagonistas, sino de un público interesado en ver cómo se resuelven las tensiones surgidas en el entorno digital.

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