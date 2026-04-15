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IMSS 2026: ¿Por qué el depósito del IMSS se retrasa en mayo de este año? Estas son las fechas oficiales

La recomendación institucional es verificar previamente la fecha establecida para prevenir contratiempos

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Un hombre mayor, con gorra, mira un documento de 'SUSPENSIÓN' en una oficina del IMSS, con una mano en la boca, visiblemente afectado. Una mujer mayor le acompaña. Otros adultos mayores hacen fila
La transferencia electrónica garantiza que los pensionados del IMSS reciban sus fondos en la cuenta bancaria registrada sin trámites adicionales. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Todos los los días primero de cada mes los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciben el deposito de su jubilación; sin embargo, existen algunas excepciones como la que se presentará el próximo periodo de mayo.

Los pensionados tendrán que esperar hasta el lunes 4 para recibir el depósito correspondiente, ya que el día 1 se trata del Día del Trabajo, por lo que al ser día feriado por ley no habrá actividades.

Este movimiento afecta a todas las personas que reciben su pensión por parte del IMSS, sin importar el régimen bajo el que se encuentren.

El calendario oficial de pagos, divulgado desde principios de año, marca que cuando el primer día del mes es inhábil, el depósito se pospone hasta el siguiente día laboral.

Así, quienes dependen de este ingreso podrán contar con el recurso a partir del lunes, sin necesidad de acudir previamente a sucursales bancarias.

El ajuste se da porque el Día del Trabajo cae en viernes y las instituciones bancarias no operan durante los feriados oficiales.

Por ello, la dispersión de fondos se traslada automáticamente al siguiente día hábil, garantizando que los recursos estén disponibles sin contratiempos para toda la población pensionada.

Calendario de pagos del IMSS y razones del ajuste

El pago se realiza mediante transferencia electrónica, por lo que los fondos se reflejan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado. (Infobae México).
El pago se realiza mediante transferencia electrónica, por lo que los fondos se reflejan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado. (Infobae México).

La política del IMSS establece que, si el primer día del mes es festivo o domingo, la transferencia se programa para el lunes inmediato posterior.

Este procedimiento busca prevenir retrasos o dificultades en el acceso a los recursos y se aplica de manera uniforme en todos los regímenes de pensión.

El pago se realiza mediante transferencia electrónica, por lo que los fondos se reflejan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado.

No es necesario realizar trámites adicionales ni acudir a ventanillas; basta con revisar el saldo a partir de la fecha indicada.

De acuerdo con el organismo, la publicación anticipada del calendario oficial permite que las y los pensionados puedan anticipar sus gastos y evitar sorpresas de último momento.

El IMSS recomienda revisar periódicamente la información oficial y no acudir a sucursales el día de asueto, ya que no habrá atención ni depósitos realizados ese día.

¿Cuál es el calendario de pago de pensiones del IMSS este 2026?

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En caso de dudas, el IMSS invita a consultar el calendario oficial o comunicarse con las líneas de atención para aclarar cualquier inquietud respecto a la disponibilidad de los fondos. (Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación de Prestaciones Económicas, publicó el calendario oficial de pagos de pensiones para 2026. Las fechas serán las siguientes:

  • Viernes 2 de enero
  • Martes 3 de febrero
  • Lunes 2 de marzo
  • Miércoles 1 de abril
  • Lunes 4 de mayo
  • Lunes 1 de junio
  • Miércoles 1 de julio
  • Lunes 3 de agosto
  • Martes 1 de septiembre
  • Jueves 1 de octubre
  • Lunes 2 de noviembre
  • Martes 1 de diciembre

Acciones recomendadas ante el ajuste de pago

En caso de dudas, el IMSS invita a consultar el calendario oficial o comunicarse con las líneas de atención para aclarar cualquier inquietud respecto a la disponibilidad de los fondos.

El sistema automatizado de dispersión de recursos se mantiene sin cambios y la prioridad es garantizar que todas las personas pensionadas reciban su pago de manera segura y puntual.

Las recomendaciones principales son no realizar filas en bancos el 1 de mayo y planificar los gastos considerando la nueva fecha de depósito.

De este modo, quienes dependen de este ingreso pueden organizar sus finanzas cada vez que el calendario se modifica por un día festivo.

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