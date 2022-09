“Descarrila al país”: Vicente Fox se lanzó contra AMLO por Cuarto Informe de Gobierno

Este 1 de septiembre AMLO dará el cuarto informe de gobierno (Fotos: Reuters // Cuartoscuro)

En el marco de la presentación del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el exmandatario, Vicente Fox Quesada, lanzó críticas por medio de su cuenta de Twitter hacia algunos compromisos que el titular del Ejecutivo ha asegurado que cumplió.

“Cuarto Informe de Gobierno de AMLO: Dos Bocas, la refinería que no refina y que salió más cara. Del AIFA ni hablar!! López descarrila al país!! Pobre tipo, su salida será caótica. Sin amigos, sin seguidores, sin resultados..... Perseguido por la justicia!!”, escribió este jueves 1° de septiembre, fecha en que López Obrador presentará su informe.

Fox Quesada arremetió contra la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, misma que ha recibido duros comentarios por el sobrecosto, además el pasado 1 de julio se inauguró la primera etapa de construcción; sin embargo, se señaló que aún no está preparada para refinar el crudo.

Cuarto Informe de Gobierno de AMLO: Dos Bocas, la refinería que no refina y que salió más cara.

Del AIFA ni hablar!!

López descarrila al pais!!

Pobre tipo, su salida será caótica.

Sin amigos, sin seguidores, sin resultados.....

Perseguido por la justicia!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 1, 2022

El pasado martes 30 de agosto, AMLO reconoció que hubo un sobrecosto en la construcción de la refinería, debido a que “no se contemplaron los equipos que se necesitaban”. Sin embargo, pidió a los ciudadanos estar tranquilos puesto que aseguró que nadie aprovechó el incremento del presupuesto para hacer negocio, ni se detectaron actos de corrupción.

“Costó lo que se estimó para el número de plantas originales, lo que sucede es que, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto, eso se incluyó y se ha aclarado, pero va a estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito informar sobre el costo, es golpear, nada más que no va a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones”, destacó.

Por otro lado, Vicente Fox arremetió contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que de igual manera ha estado en medio de miles de críticas. Asimismo, no fue el primer tuit que lanzó hoy con miras en el informe del presidente López Obrador.

“El informe de gobierno es cómo el AIFA, esta vació y no hay nada que mostrar”, escribió casi al medio día de este jueves.

El informe de gobierno es cómo el AIFA, esta vació y no hay nada que mostrar. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 1, 2022

Cabe destacar que distintos miembros de la oposición ha criticado el aeropuerto, pues éste ha mantenido bajos números en comparación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM). En junio pasado, el AIFA registró una caída en el número de pasajeros, por lo que se vio obligado a cancelar algunas rutas y la frecuencia de otras.

Como consecuencia de las bajas hacia algunos destinos, el promedio diario de pasajeros también disminuyó.

A pesar de que en los primeros tres meses de funcionamiento, según cifras de la AFAC, se transportó a 116 mil 176 pasajeros durante este periodo; sin embargo, representa apenas el 0.01% de los pasajeros que recibió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el mismo periodo.

Vicente Fox criticó al AIFA (Foto: CUARTOSCURO)

AMLO presentará su Cuarto Informe de Gobierno este jueves 1 de septiembre, mismo que se llevará a cabo en Palacio Nacional en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá por medio de las redes sociales del gobierno a través de Facebook, Youtube y Twitter.

Es por esto que el bloque político, desde las primeras horas de este 1 de septiembre ha lanzado críticas al gobierno morenista, además de Fox, Javier Lozano recriminó al jefe de Estado mexicano que por su “incompetencia e indolencia” hay 11 feminicidios diarios en México.

SEGUIR LEYENDO: