Lo que une al AIFA con el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO, según Vicente Fox

Vicente Fox no perdió la oportunidad de criticar a AMLO y "los resultados" que daría en su Informe de Gobierno. (Fotos: Cuartoscuro)

Este 1 de septiembre, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rendirá su Cuarto Informe de Gobierno, abriendo de esa manera, la recta final de la primera administración bajo el yugo de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

De acuerdo a sus spots, el Jefe del Ejecutivo refrendará - entre otros asuntos - los avances y “la estabilidad” registrada en materia de seguridad, salud y económicos, posiblemente, con poco o nulo reconocimiento de sus tambaleos.

Bajo ese tenor, es que el ex presidente, Vicente Fox Quesada, se lanzó un nuevo ataque contra el tabasqueño en su cuenta de Twitter; esto, a través de una irónica comparación entre el Informe y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Esto, al exponer - con las faltas de ortografía que tanto le han criticado los internautas - que ambos elementos compartirían una característica más, además de su pertenencia a la administración obradorista: el vacío y “lo poco que mostrar”.

“El informe de gobierno es cómo el AIFA, está vacío y no hay nada que mostrar”

(Foto: captura de pantalla)

Como era de esperarse, Fox Quesada no fue el único opositor que se expresó en el marco de Cuarto Informe - que se rendirá a las 17:00 horas de este 1 de septiembre.

Otro de éstos fue el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, cuya crítica en el mismo sentido - y plataforma - que la de Fox Quesada: “Lo único que hoy puede informar López Obrador, es que lleva 4 años sin cumplir”, escribió en su cuenta oficial.

Seguido de ello, el líder panista enlistó varias problemáticas que, según él, el presidente falló en atenderlas: “No bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no tenemos un sistema de salud como Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia”, rememoró.

Bajo ese mismo sentido, Jesús Zambrano, dirigente del de la Revolución Democrática (PRD), tachó a López Obrador de haberse estancado en la fase de campaña electoral. Esto, afirmó, por los diversos compromisos que día a día plantea, así como su insistencia por culpar a sus antecesores de “los males heredados” en su administración.

“A casi 4 años de gobierno, López Obrador sigue en campaña electoral, ofreciendo promesas y culpando a los gobiernos del pasado. Tiene razón el Presidente cuando dice que no son iguales. ¡No son iguales, han resultado ser peores!”.

Los dirigentes nacionales, Marko Cortés y Jesús Zambrano, se lanzaron contra AMLO por su Cuarto Informe de Gobierno. (Fotos: Cuartoscuro)

De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, la crisis de inseguridad cobró factura al tabasqueño tras cerrar agosto con un nivel de aprobación igual al más bajo de su Gobierno - el cual se reportó en febrero de este año: 43% de desaprobación.

En dicha cifra, el medio destacó que dos tercios de la ciudadanía expresaron una perspectiva negativa de la labor de AMLO ante la ola de violencia que azotó a cuatro estados de la República. Además, el estudio arrojó que 42% de los encuestados opinan que la estrategia de seguridad está dando malos resultados; mientras que sólo el 27% considera lo contrario. Bajo ese tenor, 65% del sondeo aseguró que la polémica idea de Abrazos no balazos debe ser modificada.

Asimismo, la encuesta que 52% de las y los participantes considera la inseguridad pública como el principal problema del país: el nivel más alto en poco más de dos años, apuntó el portal.

