Javier Lozano recriminó a AMLO feminicidios: “Aquí el resultado de su incompetencia e indolencia”

El panista acusó que hay 11 feminicidios al día en México (Fotos: CUARTOSCURO)

Este jueves 1° de septiembre, el titular del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rendirá su informe de gobierno con motivo de su cuarto año de mandato, por lo que la oposición desde las primeras horas del día arremetió en contra del presidente por los compromisos que no se han cumplido.

En ese sentido, el exsecretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano, recriminó al jefe del Estado mexicano que por su “incompetencia e indolencia” hay 11 feminicidios diarios en México.

“¿Recuerdan que el presidente pidió a los medios que no se distrajeran con el tema de los feminicidios, porque la tocada era la rifa del avión presidencial? Aquí el resultado de su incompetencia e indolencia”.

En ese sentido, Lozano se ha sumado a la campaña #4AñosSinCumplir, con la que la oposición política en México ha expresado sus inconformidades y expuesto lo que ha quedado pendiente por trabajar en la presente administración.

⚠️ ¿Recuerdan que el presidente pidió a los medios que no se distrajeran con el tema de los feminicidios, porque la tocada era la rifa del avión presidencial? Aquí el resultado de su incompetencia e indolencia. #4AnosSinCumplir pic.twitter.com/a8jNoMWPlI — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) September 1, 2022

Por su parte, el aspirante a la candidatura a la gubernatura de Puebla por el Partido Acción Nacional (PAN), también acusó que durante el actual gobierno ha crecido la tasa de desempleo en todo el territorio mexicano. Mostró un gráfico en sus redes sociales donde expuso que la promesa era crear 2 millones de empleos en 9 meses, mientras que la realidad son 1.9 millones de nuevas personas desempleadas, con lo que ya suman 14.5 millones en total, de acuerdo con Lozano.

“Cada año se suman al mercado laboral 1.2 millones de personas. La realidad es que solo se han creado un millón de nuevos empleos formales en estos años, además de los puestos de trabajo perdidos. En suma: es un fracaso”

Además, el panista señaló que el informe de gobierno que será presentado este jueves será pura propaganda, pues hay “cero resultados”.

⚠️ Cada año se suman al mercado laboral 1.2 millones de personas. La realidad es que solo se ha creado un millón de nuevos empleos formales en estos años, además de los puestos de trabajo perdidos. En suma: un fracaso. #4AnosSinCumplir #CuartoInforme #MorenaNoSabeGobernar pic.twitter.com/qgt1J61s1g — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) September 1, 2022

A esas voces se han sumado las de otros personajes de la política mexicana, como el coordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, quien señaló que el gobierno de Andrés Manuel lleva 4 años sin cumplir, con lo que empieza un quinto año de “tragedia”: “Van #4AñosSinCumplir y el 5.° año del Gobierno Federal inicia con un México sumido en la tragedia económica y de seguridad. Urge corregir el rumbo, urge cambiar lo que se tenga que cambiar para verdaderamente atender las demandas de millones de familias mexicanas”.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés apuntó que lo único que puede informar el mandatario federal es que no ha cumplido. “No bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no tenemos un sistema de salud como en Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia”.

Este jueves AMLO presentará su cuarto informe de gobierno (Foto: Twitter/@lopezobrador_)

Entre tanto, López Obrador se presentará este 1° de septiembre en Palacio Nacional frente a los murales de Diego Rivera titulados La epopeya del pueblo. Ahí, el mandatario hablará sobre los avances y compromisos que ha cumplido al frente del cargo. Y es que en una reciente conferencia de prensa matutina, el tabasqueño aseguró que de los 100 compromisos que suscribió a su llegada en 2018, sólo le falta cumplir con dos; la descentralización del gobierno federal y resolver el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, sus principales críticos han señalado que dentro de sus compromisos aún le falta cumplir con varios de ellos, como la venta del avión presidencial, la atención especial a los pueblos indígenas, la autonomía absoluta de la Fiscalía General de la República y el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos y otro tipo de reos.

SEGUIR LEYENDO: