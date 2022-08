“Once años después, seguimos sin tener certezas”: de Mauleón recordó su investigación del caso Cassez-Vallarta

Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano (Foto: Cuartoscuro)

El periodista y escritor Héctor de Mauleón, quien participó en el recién estrenado documental Cassez-Vallarta: Una novela criminal, recordó cuando realizó su propia investigación del polémico caso para la revista Nexos y entrevistó a Florence Cassez.

“A principios de 2011 fui a la cárcel de Tepepan a entrevistar a Florence Cassez, acusada de secuestro y quien acababa de ser concenada a una pena de 60 años (...) Hablamos durante un par de horas. Me pareció fría, un poco calculadora, y mentalmente rápida”, escribió el periodista en su última columna “En Tercera Persona” para El Universal.

De Mauleón mencionó que la ciudadana francesa, pese a estar características de su personalidad que detectó en su primera impresión, también tenía un lado “encantador”, pero que no pudo dejar de sentir que había algo en ella a lo que “no había forma de llegar. Algo que permanentemente quedaba en la sombra”.

“Me dijo que no podría meter las manos al fuego por Israel Vallarta, su ex pareja sentimental, acusado también de secuestro y detenido al lado de ella a las afueras del rancho Las Chinitas. Me dijo que había algo en Vallarta que ella no había llegado a conocer jamás. Tenía la sensación de que él le había ocultado algo”, señaló.

Florence Cassez ¿víctima o victimaria?

El periodista relató que el abogado de Cassez llegó a la revista Nexos con una teoría que en ese momento parecía escandalosa: que lo que las víctimas de secuestro habían declarado en contra de la ciudadana francesa, era completamente falso.

“(El abogado de Cassez) ofreció seleccionarnos las partes más significativas de lo que para entonces se acumulaba ya en unos once tomos. Rechazamos la oferta y buscamos una cita con Genaro García Luna, a quien ninguno de nosotros conocía. Era un personaje de aire oscuro: inexpresivo, desviaba la mirada y tenía cierta dificultad para articular una sola frase completa”, detalló.

“Luego de una larga conversación, accedió a entregarnos una copia de las partes del expediente que, según él probaban la culpabilidad de Cassez. Siempre he creído que no supo lo que nos entregó. Eran las pruebas de un caso que había sido fabricado de principio a fin”, relató.

Los tres meses siguientes explicó que los pasó entre una “montaña de papeles” que reflejaban el lado oscuro del sistema judicial mexicano, pues había historias que no tenían relación unas con otras, y las horas y fechas en las que supuestamente habían ocurrido las cosas habían cambiado de una página a otra.

“Quien declaraba no haber visto nunca a sus secuestradores, doscientas páginas más adelante recordaba haber visto al jefe de estos reflejado en un espejo. Quien afirmaba no haber escuchado nunca la voz de sus verdugos, recordaba de pronto que uno de ellos era mujer y tenía acento extranjero. Nada cuadraba”, concluyó.

Cassez, que actualmente tiene 43 años, fue condenada a 60 años de prisión por secuestro, aunque fue liberada en enero de 2013 después de que la Suprema Corte decretara que no gozó del debido proceso. Su ex novio, Israel Vallarta, en cambio, sigue preso sin que de momento haya sido juzgado.

