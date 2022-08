“No es para estar tranquilos y sí es corrupción”: la crítica de Denise Dresser al sobrecosto de Dos Bocas

Denise Dresser lanzó una ácida crítica tras revelarse que la refinería Dos Bocas tuvo un sobrecosto. (Fotos: REUTERS/Edgard Garrido y Cuartoscuro)

La politóloga, Denise Dresser, se lanzó contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras reconocer que hubo un sobrecosto para la construcción de la refinería de Dos Bocas - una de las obras insignia de la actual administración.

Según lo declarado en su mañanera del 30 de agosto pasado, el presupuesto del Mega Proyecto se elevó hasta los USD 20 mil millones (casi 400 mil millones de pesos) por no haberse contemplado el uso de algunos equipos desde un inicio.

Ante ello, el tabasqueño pidió a la población mantenerse tranquila, pues, aseguró, nadie tomó provecho de dicho incremento para provecho personal, ni corrupción. No obstante, la también columnista contradijo al Jefe del Ejecutivo al subrayar que la noticia no merece la tranquilidad ciudadana, porque sí representa un acto de corrupción,

Esto, explicó, porque el cohecho también se manifiesta a través de las malas planeaciones que, por ende, conlleva al despilfarro de recursos: “Nadie debe ‘estar tranquilo’ sobre el costo de Dos Bocas, solo porque López Obrador lo pide”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Despilfarrar recursos públicos por mala planeación es otra forma de corrupción. Reservar información pública sobre contratos/adjudicaciones directas es otra forma de corrupción”.

AMLO pidió a la ciudadanía "estar tranquila" tras revelar el sobrecosto de Dos Bocas. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Como suele ser costumbre en el mandatario mexicano, el reconocimiento en el “error de cálculo” del costo inicial estuvo acompañado de arremetidas a las administraciones pasadas - a las cuales suele señalar como “el periodo neoliberal” -, pues, manifestó, su Gobierno “no es como los anteriores que robaban”.

Sin embargo, otro post de Dresser desmintió dicha afirmación, aunque no de manera directa: en ese mismo “hilo”, la periodista recordó que su crítica había sido lanzada, bajo el mismo sentido, a proyectos de administraciones pasadas, tales como la Estela de Luz, el tren México-Toluca o la barda perimetral del NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de México).

“Los vicios no son nuevos, solo van creciendo y ahora con aprobación/justificación”.

Esta última aseveración - posiblemente - también responda a los últimos comentarios que han cuestionado el por qué de su ferviente oposición a López Obrador, siendo que antes de suceder la presidencia en 2018 lo había apoyado e, incluso, votó por él: “Voté con ambivalencia”, respondió a los internautas.

La periodista aseguró que el sobrecosto de la refinería Olmeca es uno de los tantos “vicios” que diversas administraciones han replicado. (Foto: captura de pantalla)

No habrá sanciones por sobrecosto de Dos Bocas

Cabe señalar que el Gobierno de México no emprenderá ninguna acción legal contra las o los funcionarios responsables del “mal cálculo” del costo inicial. Esto, según Andrés Manuel, porque el presupuesto fue invertido en equipo, como el gasoducto.

“Costó lo que se estimó para el número de plantas originales, lo que sucede es que, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto. Eso se incluyó y se ha aclarado, pero va a estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito informar sobre el costo, es golpear, nada más que no va a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones”, sostuvo el mandatario federal.

En ese sentido, no negó en refrendar su confianza a Rocío Nahle, Secretaria de Energía y responsable de la construcción de la refinería, al señalarla como una “mujer íntegra y honesta”.

La magna obra levantada en Tabasco fue inaugurada el primero de julio pasado, con el fin de alcanzar la autosuficiencia energética al procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo: de éstos, 170 mil barriles serían de gasolina y 120 mil de diésel de azufre ultra bajo.

