Maestros de la CNTE bloquean accesos al aeropuerto en Chiapas: queman llantas

La movilización forma parte del paro nacional indefinido que la CNTE mantiene desde hace nueve días, ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal. (Redes Sociales)

El acceso al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo quedó completamente cerrado luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearan las vías principales y encendieran llantas como protesta. Esta acción se suma a las manifestaciones que la organización mantiene en el marco del paro nacional indefinido, afectando a cientos de pasajeros y al flujo normal de operaciones en la terminal aérea.

La toma del aeropuerto forma parte de una serie de movilizaciones que los maestros han realizado en Chiapas y otras regiones del país, con el objetivo de exigir atención a sus demandas laborales. Diversos testimonios en redes sociales mostraron imágenes del humo y la presencia de manifestantes en los accesos, mientras las autoridades recomendaron evitar la zona y buscar rutas alternas.

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Qué exige la CNTE: las demandas detrás del paro nacional del magisterio

La CNTE exige la eliminación del sistema de pensiones vigente y el regreso a un esquema solidario, demandas que mantienen a miles de maestros en paro nacional desde el 1 de junio en Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México. Las protestas ya acumulan pérdidas superiores a 400 millones de pesos en el Centro Histórico capitalino, según la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.

El pliego petitorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación incluye la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de las AFORES. El sindicato reclama el regreso a un sistema solidario e intergeneracional que garantice pensiones equivalentes al 100% del último salario.

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Jubilación y cálculo pensionario, los puntos centrales

La CNTE exige la jubilación por años de servicio, sin importar la edad del trabajador. También demanda la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para el cálculo de las pensiones, un mecanismo que el magisterio considera lesivo para sus ingresos al retiro.

La séptima demanda del sindicato es la garantía de asistencia médica digna para los maestros jubilados. Este punto complementa el conjunto de exigencias laborales y salariales que motivaron la convocatoria a huelga nacional.

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El momento de mayor tensión

El 9 de junio, los maestros intentaron llegar al Estadio Ciudad de México en medio de un operativo de las autoridades capitalinas que cerró vialidades y colocó dovelas para impedir el paso. La acción ocurrió a días del inicio del Mundial 2026, lo que elevó la presión sobre el gobierno para resolver el conflicto.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, cifró en más de 400 millones de pesos las pérdidas acumuladas al 2 de junio por el plantón en el Centro Histórico. Los comerciantes y transeúntes de la zona son los principales afectados por los bloqueos que el sindicato sostiene desde el inicio del paro.

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