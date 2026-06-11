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Mauricio Ymay, envuelto en la polémica por video viral donde sugiere el uso de balas de goma contra la CNTE y madres buscadoras

Las expresiones, dichas en un pódcast conducido junto a David Failtelson, generaron indignación en plataformas digitales

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El comentarista deportivo Mauricio Ymay está bajo el escrutinio público tras la viralización de un video donde sugiere que las manifestaciones que la CNTE, madres buscadoras y demás colectivos realizan en la capital en vísperas del Mundial 2026 deben ser reprimidas.

El comentarista deportivo Mauricio Ymay está bajo el escrutinio público tras la viralización de un video donde sugiere que las manifestaciones que la CNTE, madres buscadoras y demás colectivos realizan en la capital en vísperas del Mundial 2026 deben ser reprimidas.

Durante su participación en el pódcast Off the Record, Mauricio Ymay, David Faitelson y Miguel “Piojo” Herrera analizaron los posibles escenarios del partido inaugural de este jueves entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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El tenso contexto social que rodea la inauguración desvió la conversación. Faitelson leyó una publicación sobre las manifestaciones previstas para el jueves 11 de junio. Ymay mencionó que fuentes dentro de la FIFA le confirmaron que dirigentes ven como un riesgo real para el certamen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Además de buscar manifestarse en el Estadio Ciudad de México, los maestros mantienen un campamento en el Zócalo, lo que ha puesto en entredicho la realización del Fan Fest.

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Video se viraliza en X

Faitelson validó las protestas de colectivos como las madres buscadoras. En la transmisión, que se mantiene en el canal del presentador Andrés Vaca, la charla se encamina a la posible alineación del portero Guillermo Ochoa luego de que Miguel Herrera comparte su opinión.

En el minuto 23:57, se aprecia un corte en el video, que a partir de ese momento se centra en el calendario del torneo de la Liga MX.

Sin embargo, en X fueron ampliamente difundidas grabaciones de pantalla hechas por usuarios durante el live. De acuerdo con distintas publicaciones y comentarios en el canal, la transmisión omite la participación de Mauricio Ymay, quien opinó que los gobiernos federales y de la capital han fallado en establecer condiciones para la realización del Mundial.

Aunque David Faitelson intentó encaminar la charla al futbol, Ymay ironizó sobre acciones que harían falta para contener las distintas manifestaciones.

“Tanquetas, agua con potencia, balas de goma. ¡Vámonos! ¿Y sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? ¡Nunca más!“
Captura de pantalla de comentarios en una interfaz de fondo oscuro. Se ven perfiles y textos en español, con un comentario en naranja destacando la edición de un video
Comentarios en una plataforma de video muestran a usuarios denunciando la edición de un clip para ocultar declaraciones controvertidas de Ymai, donde supuestamente incitaba a disparar a manifestantes. (YouTube)

Desconcertado, Faitelson bromeó diciendo que su compañero se quedó en tiempos de la represión; no obstante, Ymay sostuvo su idea: “No estamos para eso. Balas de goma. Pum, pum, pum, ¿entonces, cuándo van a volver a cerrar Reforma? ¡Nunca!"

Dos hombres sentados en sillas blancas, conversando con micrófonos. Detrás, una gran obra de arte abstracta con tonos azules, naranjas y blancos que simula un mapa mundi
Mauricio Ymay, reconocido comentarista deportivo, se encuentra en el centro de la polémica tras sus recientes declaraciones en un podcast, generando debate en el ámbito del fútbol. (X)

Reacciones en redes sociales

Los comentarios de Mauricio Ymay generaron indignación en plataformas digitales, donde las causas de organizaciones y colectivos han encontrado apoyo de un amplio segmento social que se ha sentido desplazado del Mundial.

  • “Uno puede estar de acuerdo o no con la CNTE, con Morena, con la FIFA, etc. Pero lo que acaba de decir Mauricio Ymay en el pódcast de Andrés Vaca ¡es LA-MEN-TA-BLE!”
  • “Hay que ser muy imbécil para salir a decir tan semejante idiotez por más que esa sea tu postura como figura pública @MauricioYmay”
  • “Hablando desde su privilegio y sin la poca empatía hacia todos los que están en búsqueda de sus familiares, los que exigen un salario y condiciones de trabajo dignas”
Captura de pantalla de un tuit de Mauricio Ymay con un video promocional y comentarios críticos de otros usuarios sobre sus opiniones
Mauricio Ymay, personalidad de televisión, se enfrenta a una ola de críticas en X tras expresar sus opiniones sobre las recientes protestas en la Ciudad de México. (X: Mauricio Ymay)

¿Quién es Mauricio Ymay?

Mauricio Ymay es un destacado periodista y analista deportivo mexicano con más de dos décadas de trayectoria en la élite de los medios de comunicación. Su carrera se consolidó en Televisa Deportes, donde se convirtió en el reportero insignia de la Selección Mexicana de Fútbol, cubriendo el día a día del combinado nacional a ras de cancha.

Mauricio Ymay confirmó su salida de ESPN (IG/ @mauricioymay)
Mauricio Ymay confirmó su salida de ESPN (IG/ @mauricioymay)

En 2018 dio un giro a su perfil profesional al incorporarse a la cadena internacional ESPN. Durante siete años, Ymay se posicionó como un analista estelar en el programa de debate Fútbol Picante, aportando un estilo sobrio, objetivo y de rigurosa investigación. Su experiencia en el terreno incluye la cobertura de cinco Copas del Mundo de la FIFA y múltiples Juegos Olímpicos, además de haber entrevistado a figuras históricas como Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi.

En el cierre de 2025 concretó su regreso a la televisión abierta con TUDN (Televisa), reforzando al equipo de transmisiones rumbo a las grandes justas internacionales. Además de su labor en televisión, ejerce el periodismo de opinión como columnista.

Hasta el cierre de esta edición, Ymay no ha hecho declaraciones públicas en torno a la controversia que lo envuelve.

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