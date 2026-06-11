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Confirman Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de CDMX, pero CNTE mantendrá “protesta pacífica” durante inauguración

El gobierno federal afirmó que existen las condiciones para garantizar el acceso de los aficionados al partido inaugural

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CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que mantendrán su plantón en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México e incluso, anunciaron marchas durante la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará hoy en la capital del país.

Los docentes informaron que no se llegó a un acuerdo conel gobierno federal, a pesar de que algunas demandas fueron atendidas.

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