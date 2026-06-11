Confirman Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de CDMX, pero CNTE mantendrá “protesta pacífica” durante inauguración

CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que mantendrán su plantón en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México e incluso, anunciaron marchas durante la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará hoy en la capital del país.

Los docentes informaron que no se llegó a un acuerdo conel gobierno federal, a pesar de que algunas demandas fueron atendidas.

Información en desarrollo...