Confirman Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de CDMX, pero CNTE mantendrá “protesta pacífica” durante inauguración

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que mantendrán su plantón en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México e incluso, anunciaron marchas durante la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará hoy en la capital del país.
Los docentes informaron que no se llegó a un acuerdo conel gobierno federal, a pesar de que algunas demandas fueron atendidas.
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