A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artistas

A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artitas (Fotos: Instagram/@belindapop/@alexoficial)

La ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un nuevo estándar en la historia del torneo, al integrar espectáculos musicales simultáneos en tres sedes y un despliegue sin precedentes de artistas nacionales e internacionales.

Esta edición introduce la trilogía de ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, y establece la primera vez que participarán 48 selecciones nacionales. La expectativa se centra en la Ciudad de México, donde se dará inicio oficial con un programa que reúne a figuras como Shakira, Belinda y Alejandro Fernández.

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Horarios y orden de presentación: Belinda y Alejandro Fernández en la agenda

Este jueves 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se convierte en el escenario principal de la ceremonia inaugural del torneo.

A las 11:30 a.m. inicia la presentación, poco antes del partido debut entre México y Sudáfrica. El programa incluye desfile de banderas, presentación oficial del balón y un bloque musical de 30 minutos.

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En esta inauguración, Alejandro Fernández y Belinda compartirán escenario con Shakira, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

La secuencia exacta de salida al escenario no ha sido detallada por la FIFA, pero fuentes de la organización confirmaron que los artistas alternarán intervenciones musicales y colaboraciones. Shakira y Burna Boy estrenarán en vivo el tema “Dai Dai”, himno oficial del Mundial 2026.

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Horarios y orden de presentación: Belinda y Alejandro Fernández en la agenda (Belinda)

Una trilogía de espectáculos y la presentación del Álbum del Mundial

La organización de la Copa Mundial diseñó una fórmula inédita: tres ceremonias de apertura independientes, una en cada país anfitrión. Cada evento contará con una identidad visual y programa propio, pero el puntapié inicial global corresponde a la capital mexicana. El concepto artístico para México toma como eje el papel picado y la riqueza de las fiestas tradicionales.

La ceremonia también servirá para presentar oficialmente el Álbum del Mundial 2026, proyecto que reúne a artistas de los tres países sede y a intérpretes internacionales. El despliegue de talento en la inauguración busca reflejar la diversidad cultural y la hospitalidad que caracterizarán esta edición histórica del torneo.

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Detalles de los conciertos de cuenta regresiva

El 10 de junio, los FIFA Countdown Concerts reunirán artistas y aficionados en una celebración conjunta previa al inicio de la competencia. En la Ciudad de México, el Auditorio Nacional será el epicentro con la siguiente lista de participantes confirmados:

Belinda

Los Ángeles Azules

Elena Rose

Andrea Bocelli

Invitados sorpresa

La transmisión especial conectará a la audiencia con los conciertos de Toronto y Los Ángeles, destacando la colaboración entre México, Canadá y Estados Unidos. Este formato busca consolidar la experiencia global del Mundial y preparar el ambiente festivo en vísperas de la inauguración deportiva.

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El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.

Cobertura en vivo: televisión abierta, cable y streaming

Para quienes no tengan acceso presencial a los conciertos o la ceremonia inaugural, la transmisión estará disponible en múltiples plataformas. Las cadenas nacionales TelevisaUnivision (Canal 5 y Las Estrellas) y TV Azteca (Azteca 7) transmitirán en directo el evento y el partido inaugural. En España, la cobertura se dará por TVE a través de La 1, Teledeporte, RNE, RTVE Play y todas sus plataformas.

Entre las opciones de pago, TUDN ofrecerá señal especializada en los principales sistemas de cable, y la plataforma digital ViX / ViX+ contará con el Pase del Mundial 2026, que permitirá seguir tanto la ceremonia como todos los partidos en alta definición.

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El debut de México y un espectáculo sin precedentes

La inauguración en el Estadio Ciudad de México incluirá un desfile de banderas, la presentación del balón oficial y el espectáculo musical, todo antes del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, que comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La programación oficial de la FIFA destaca la inclusión de figuras como Alejandro Fernández y Belinda entre los principales atractivos del evento.

La participación de estos artistas, junto a la primera presentación en vivo del tema oficial “Dai Dai” por Shakira y Burna Boy, consolidan la ceremonia como uno de los momentos más esperados de la Copa Mundial 2026.

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