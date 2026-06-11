México

A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artistas

La inauguración en el Estadio Ciudad de México incluirá un desfile de banderas, la presentación del balón oficial y el espectáculo musical, todo antes del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica

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A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artitas (Fotos: Instagram/@belindapop/@alexoficial)
A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artitas (Fotos: Instagram/@belindapop/@alexoficial)

La ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un nuevo estándar en la historia del torneo, al integrar espectáculos musicales simultáneos en tres sedes y un despliegue sin precedentes de artistas nacionales e internacionales.

Esta edición introduce la trilogía de ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, y establece la primera vez que participarán 48 selecciones nacionales. La expectativa se centra en la Ciudad de México, donde se dará inicio oficial con un programa que reúne a figuras como ShakiraBelinda y Alejandro Fernández.

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Horarios y orden de presentación: Belinda y Alejandro Fernández en la agenda

Este jueves 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se convierte en el escenario principal de la ceremonia inaugural del torneo.

A las 11:30 a.m. inicia la presentación, poco antes del partido debut entre México y Sudáfrica. El programa incluye desfile de banderas, presentación oficial del balón y un bloque musical de 30 minutos.

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En esta inauguración, Alejandro Fernández y Belinda compartirán escenario con ShakiraBurna BoyDanny OceanJ BalvinLila DownsLos Ángeles AzulesManá y Tyla.

La secuencia exacta de salida al escenario no ha sido detallada por la FIFA, pero fuentes de la organización confirmaron que los artistas alternarán intervenciones musicales y colaboraciones. Shakira y Burna Boy estrenarán en vivo el tema “Dai Dai”, himno oficial del Mundial 2026.

La cantante decide dejar atrás el pop para incursionar en un género completamente nuevo para ella, mostrando su versatilidad artística
Horarios y orden de presentación: Belinda y Alejandro Fernández en la agenda (Belinda)

Una trilogía de espectáculos y la presentación del Álbum del Mundial

La organización de la Copa Mundial diseñó una fórmula inédita: tres ceremonias de apertura independientes, una en cada país anfitrión. Cada evento contará con una identidad visual y programa propio, pero el puntapié inicial global corresponde a la capital mexicana. El concepto artístico para México toma como eje el papel picado y la riqueza de las fiestas tradicionales.

La ceremonia también servirá para presentar oficialmente el Álbum del Mundial 2026, proyecto que reúne a artistas de los tres países sede y a intérpretes internacionales. El despliegue de talento en la inauguración busca reflejar la diversidad cultural y la hospitalidad que caracterizarán esta edición histórica del torneo.

Detalles de los conciertos de cuenta regresiva

El 10 de junio, los FIFA Countdown Concerts reunirán artistas y aficionados en una celebración conjunta previa al inicio de la competencia. En la Ciudad de México, el Auditorio Nacional será el epicentro con la siguiente lista de participantes confirmados:

  • Belinda
  • Los Ángeles Azules
  • Elena Rose
  • Andrea Bocelli
  • Invitados sorpresa

La transmisión especial conectará a la audiencia con los conciertos de Toronto y Los Ángeles, destacando la colaboración entre México, Canadá y Estados Unidos. Este formato busca consolidar la experiencia global del Mundial y preparar el ambiente festivo en vísperas de la inauguración deportiva.

El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.
El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.

Cobertura en vivo: televisión abierta, cable y streaming

Para quienes no tengan acceso presencial a los conciertos o la ceremonia inaugural, la transmisión estará disponible en múltiples plataformas. Las cadenas nacionales TelevisaUnivision (Canal 5 y Las Estrellas) y TV Azteca (Azteca 7) transmitirán en directo el evento y el partido inaugural. En España, la cobertura se dará por TVE a través de La 1, Teledeporte, RNE, RTVE Play y todas sus plataformas.

Entre las opciones de pago, TUDN ofrecerá señal especializada en los principales sistemas de cable, y la plataforma digital ViX / ViX+ contará con el Pase del Mundial 2026, que permitirá seguir tanto la ceremonia como todos los partidos en alta definición.

El debut de México y un espectáculo sin precedentes

La inauguración en el Estadio Ciudad de México incluirá un desfile de banderas, la presentación del balón oficial y el espectáculo musical, todo antes del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, que comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La programación oficial de la FIFA destaca la inclusión de figuras como Alejandro Fernández y Belinda entre los principales atractivos del evento.

La participación de estos artistas, junto a la primera presentación en vivo del tema oficial “Dai Dai” por Shakira y Burna Boy, consolidan la ceremonia como uno de los momentos más esperados de la Copa Mundial 2026.

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