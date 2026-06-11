Elefantes predicen quién gana en partido México-Sudáfrica: resultado es unánime l Video

Este video muestra a varios elefantes en el zoológico Áfricam Safari en Puebla. Se observa una recreación de un campo de fútbol delimitado con forraje. Dos almohadas con las banderas de México y Sudáfrica están colocadas en el campo. Los elefantes se acercan al área, interactúan con el forraje dispuesto en el centro y alrededor de las banderas. Esta actividad corresponde a la predicción del resultado de un partido de fútbol entre ambos países.

Un video difundido por el parque de conservación Africam Safari muestra a elefantes que “pronostican” el resultado del partido inaugural de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, programado para este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas.

La grabación se vuelve tema de conversación en redes sociales porque la dinámica termina con un elefante eligiendo un costal de comida identificado con la bandera mexicana, lo que usuarios interpretan como una predicción a favor del Tri para el debut del torneo.

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En el video, captado con ayuda de drones, se observa un terreno con una “cancha” delimitada con hierbas y dos costales colocados al centro, cada uno con la bandera de los equipos rivales: uno de México y otro de Sudáfrica. El elefante se aproxima, tira uno de los palos colocados en el campo y se recarga unos instantes sobre un montículo de tierra antes de tomar su decisión.

Después, el animal se dirige al costal con la bandera tricolor y comienza a comer de ahí. En contraste, empuja con la trompa el costal del rival, gesto que en redes se interpreta como el “resultado” de la dinámica.

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Elefantes de áfricam Safari predicen quien gana en el juego inaugural del Mundial 2026 entre México-Sudáfrica este jueves Fotos: Captura de pantalla X Africam Safari

En una toma posterior se aprecia la llegada de más elefantes al área para explorar la “cancha”. También se observa que se acercan a un objeto con forma de “balón”, hecho con hojas, y lo comen como parte de la actividad.

La publicación genera decenas de comentarios. Entre las reacciones hay usuarios que coinciden con el pronóstico a favor de México para el partido del 11 de junio, mientras otros se enfocan en el comportamiento de los mamíferos y responden con mensajes de ternura ante las escenas del video.

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El partido inaugural de la Copa Mundial 2026 enfrenta a México vs Sudáfrica este jueves 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México .

Un video de Africam Safari muestra a un elefante que elige el costal con la bandera de México y empuja el de Sudáfrica .

La dinámica se viraliza y provoca decenas de comentarios en redes por el “pronóstico” y las reacciones a los elefantes.

Más que un zoológico un parque de conservación

Africam Safari es un parque de conservación de vida silvestre mexicano ubicado a 16.5 km de la ciudad de Puebla, donde los animales deambulan en libertad controlada y en cautiverio. Está acreditado por la Association of Zoos and Aquariums y por la World Association of Zoos and Aquariums.

El parque fue fundado por el capitán Carlos Camacho Espíritu, un empresario, locutor y piloto aviador de Puebla. En sus viajes se hizo de ejemplares con los que formó una colección privada de animales en su residencia. Como era muy visitada, decidió abrirla al público en un sitio donde pudiera acercar la gente a los animales, promoviendo así el aprecio por la fauna, a la vez que los animales estuvieran en condiciones semejantes a su hábitat natural para favorecer la subsistencia y reproducción. Bautizó Africam al parque, por su apellido y el continente africano, lugar de procedencia de la mayor parte de la colección.

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Africam Safari abrió el 2 de abril de 1972. Al morir el capitán Camacho el 28 de octubre de 1976, su esposa Louise Wardle de Camacho continuó el proyecto y, al morir ella en 1980, sus ocho hijos se encargaron de operar el parque.

En octubre de 2016, Africam Safari fue anfitrión del Congreso Mundial de Zoológicos y Acuarios WAZA 2016 (WAZA) en la Ciudad de Puebla, México.

Africam Safari fue la primera institución mexicana que pudo reproducir exitosamente al águila real, símbolo de la bandera mexicana.

Ha mantenido especies en serio peligro de extinción, como el lobo mexicano, hoy en día extinto en la naturaleza. También se ha involucrado en programas de conservación de especies como jaguares, leones africanos, ballenas, flamencos, guacamayas, eones marinos y manatíes, entre otros.

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En junio de 2012, Africam Safari anunció la llegada de nueve elefantes de Namibia, rescatados después de quedar huérfanos por la caza ilegal.

Rescate de Benito. El 23 de enero de 2024, Africam Safari anunció la llegada de la jirafa Benito de Chihuahua a Puebla que estaba en condiciones nada óptimas.

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Safari exhibe más de 2,500 animales de 350 especies distribuidas en diversos ambientes de acuerdo a cada especie.

Su visión era crear un espacio de conservación donde los animales vivieran libres y los humanos fueran quienes estuvieran “enjaulados” dentro de los vehículos.