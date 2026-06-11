México

Reportan la localización con vida de los 6 influencers de “Bola Costera”, desaparecidos en Sinaloa

Sus familiares tuvieron contacto con ellos por última vez cuando circulaban en El Rosario, luego de salir de Nayarit

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Influencers desaparecidos en Sinaloa
Foto: Facebook / Bola Costera

Los seis creadores de contenido reportados como desaparecidos cuando circulaban por la zona de El Tablón del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fueron localizados con vida la mañana de este jueves 11 de junio.

De acuerdo con reportes de Los Noticieristas, fue durante la madrugada de este día cuando se confirmó el hallazgo de los integrantes del grupo musical, originarios de Tuxpan, Nayarit.

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Además, se habrían localizado a otras seis personas que también estaban reportadas como desaparecidas, quienes fueron identificados como chóferes originarios de Culiacán que trasladaban mango en la zona sur del estado.

Familiares de los influencers también confirmaron su localización con vida, afirmando que se encuentran a salvo y con sus seres queridos. Ante el hecho, también agradecieron a las personas que se mantuvieron atentos y compartieron sus fichas de búsqueda.

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“Amigos, familiares y a toda la gente que estuvo al pendiente, los muchachos de Bola Costera ya están a salvo con sus familias. Gracias a Dios ya aparecieron sanos y salvos. Todos se encuentra muy bien”, escribió una mujer cercana a los jóvenes en redes sociales.

Desaparecieron cuando se dirigían a Mazatlán para grabar contenido

Influencers desaparecidos en Sinaloa
Foto: Fiscalía de Nayarit

Las familias de los jóvenes informaron que tuvieron contacto con ellos por última vez alrededor de las 07:00 de la mañana de este miércoles 10 de junio, cuando el grupo transitaba por la zona de El Tablón, en el municipio de El Rosario.

El grupo se dirigía con destino a Mazatlán para grabar contenido con Gallada Maza, esto con el objetivo de incrementar sus seguidores y ampliar su público. El último video con el que contaban era con uno en el que se les observa en un vehículo durante el amanecer, mientras hablan y cantan canciones en su trayecto desde Nayarit.

Desde que se perdió el contacto, familiares y amigos lanzaron una campaña de búsqueda en redes sociales para solicitar que los jóvenes fueran localizados con vida.

Además, uno de los integrantes de Gallada Maza comenzó a difundir el caso. En uno de sus últimos videos denunció que los seis hombres se dedicaban a realizar oficios, no solo a crear contenido, esto con la intención de persuadir a sus posibles captores.

“Que vean que esos muchachos, las personas que los tienen, que vean a lo que se dedican, y que por algo todo Nayarit está preocupados por ellos (…) Por favor, la gente que los llegue a tener, somos personas de Nayarit, no vamos a tomar represalias, pero échenos la mano, déjenlos y ya, como los tengan, déjenlos ahí, no pasa nada", dijo Christian, uno de los integrantes de Gallada Maza.

Familias pidieron que los liberaran con vida

El creador con el que tenían previsto reunirse en Mazatlán para grabar videos, compartió los mensajes de ayuda de familiares de los desaparecidos para lograr ubicarlos con vida. Video: Facebook / Gallada Maza

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como:

  • Daniel Ramírez Segura, de 32 años de edad.
  • Brayan Granados Domínguez, de 22 años.
  • Brandon Zamorano Morales, de 22 años.
  • Luis Antonio Chávez Jiménez, de 23 años.
  • Pablo Ángel Durán Rentería, de 18 años.
  • Juan Ramón Hernández Medina, de 18 años.

Sus madres viajaron a Mazatlán la noche de este miércoles para sumarse a las búsquedas, describieron a los jóvenes como trabajadores de oficios como la albañilería y la herrería que grababan contenido solo en sus tiempos libres.

*Información en desarrollo...

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