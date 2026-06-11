Inauguración del Mundial 2026 se realizará sin problemas, garantiza Sheinbaum pese a protestas de CNTE y madres buscadoras

La ilustración en acuarela muestra a Claudia Sheinbaum garantizando la celebración del Mundial 2026 sin problemas, frente a una protesta de la CNTE en el Zócalo de México, y un balón de fútbol con banderas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que la inauguración del Mundial 2026, programada para este jueves 11 de junio a la 1:00 de la tarde, se realizará sin ningún problema a pesar de las movilizaciones programadas.

Así lo garantizó la mandataria desde Palacio Nacional, asegurando que las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), programadas para hoy, no representan ningún riesgo para el evento deportivo.

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“La inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema”, afirmó Sheinbaum al iniciar su conferencia matutian, enfatizando la preparación institucional ante cualquier contingencia que pudiera surgir.

La mandataria reiteró el compromiso de su administración para que la ceremonia inaugural del Mundial 2026 transcurra sin incidentes, al señalar que tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México trabajan de manera coordinada.

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“Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo. Va a estar muy, muy bien. Y como siempre, toda la suerte a la Selección Nacional”, declaró Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela reitera buen pronóstico para la inauguración

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el plantón, ya confirmado por la CNTE, no representa ningún problema. “La movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica”, aseguró.

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Garantizó que existen las condiciones necesarias para el acceso, seguridad y desarrollo de todas las actividades programadas durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La funcionaria destacó la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México para asegurar la normalidad de los eventos. “El mundial va y se desarrollará con normalidad”, afirmó.

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Además, envió un mensaje a las personas que asistirán a los eventos relacionados con la inauguración: “Les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas”.

Rosa Icela subrayó que México está listo para recibir a miles de visitantes y que la jornada será una “fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración”. La secretaria reiteró el compromiso de las autoridades para que el evento se lleve a cabo en paz y con respeto pleno a los derechos de todas las personas: “Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos”.

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