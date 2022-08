Por qué Chumel Torres tachó a AMLO como “el presidente más chillón” y qué tiene que ver con la inflación

Chumel Torres se ha caracterizado por ser uno de los más fervientes críticos de la administación de López Obrador. (Fotos: Cuartoscuro / Instagram@chumeltorres)

El influencer, Chumel Torres, se ha caracterizado por ser uno de los más fervientes críticos del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); a quien suele dedicar mofas e insultos con la ironía que tanto le ha caracterizado.

Por supuesto, el presentador de El Pulso de la República no deja pasar ninguna polémica o controversial pronunciamiento del tabasqueño para arremeter en su contra. Tal cual ocurrió este 30 de agosto, cuando - mediante su cuenta de Twitter - lo tachó de ser el presidente más chillón de la historia de México.

Esto luego que en su mañanera, Andrés Manuel evitara ahondar en el tema de la inflación, la cual, hace unos días, volvió a registrar un aumento histórico al cerrar en 8.62% durante la primera quincena de agosto.

Y es que, cabe recordar, para solventar el impacto de dicho incremento, el Gobierno Federal había impulsado el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Bajo ese tenor fue que la prensa cuestionó al Jefe del Ejecutivo por un balance en los resultados de dicha estrategia; a lo cual se limitó a señalarlo como “muy bueno”.

“Si nosotros no hubiésemos destinado subsidio a los combustibles, se habría padecido de una inflación mayor. Cerca del 14%”, declaró desde Palacio Nacional, seguido de un nuevo reclamo a los medios y personalidades críticas de su sexenio; siendo esta última, la razón del descalificativo de Torres.

Chumel Torres señaló a AMLO como el "presidente más chillón de la historia de México". (Foto: captura de pantalla)

“Yo creo que, para no exagerar, el 95% de los medios convencionales están en contra de nosotros. Algo nunca visto, pero es un timbre de orgullo porque nunca se había visto”, así lo declaró al recordar que en Gobiernos pasados, “siempre los medios callaban y aplaudían”.

“Ahora los medios están desatados: programas de análisis en la televisión con expertos pseudointelectuales en contra. Y ahora estoy notando que ya no es solo por el dinero, si no porque no tienen argumentos y están perdiendo el debate”.

“Ofrezco disculpa y sugiero que no se enojen”, atajó a sus opositores, no sin antes tacharlos de “relucir su clasismo y racismo”: “No les queda más que insultar enfurecidos”, remató el presidente mexicano y aseguró que tanto él, como su equipo, no han engañado a nadie.

Cabe señalar que, tras el reproche, el tabasqueño no volvió a retomar el asunto económico. Posiblemente, y de acuerdo a lo declarado, porque en ello ahondará en su próximo Cuarto Informe de Gobierno, que presentará el 1 de septiembre.

Durante la primera semana de agosto, la cebolla fue el producto que más aumento en el precio registró. (Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La inflación más alta en 24 años

El pasado 24 de agosto, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que durante los primeros quince días de agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.42% respecto a la quincena anterior, por lo que la inflación llegó a 8.62%.

De acuerdo con el Instituto, se trata de la tasa más elevada para dicho periodo desde 1998, cuando reportó un alza de 0.52%.

A ello, el Inegi detalló que dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor , los productos alimenticios siguen siendo los que han tenido un mayor impacto en los precios.

De ellos, la cebolla es el alimento que más aumentó, al tener una variación quincenal de 37.66%, seguido de la papa y otros tubérculos (2.36%), la tortilla de maíz (1.56%), otros alimentos cocinados (1.41%) así como productos en loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.73%)

