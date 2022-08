Chumel Torres finalmente usó una de las frases de AMLO: “es culpa del neoliberalismo”

Chumel Torres "culpó" al neoliberalismo (Foto: Instagram@chumeltorres)

El influencer Chumel Torres citó una de las frases más utilizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el neoliberalismo a modo de burla tras haberle fallado una transmisión en vivo que hizo este 30 de agosto.

Luego de un descanso, el nacido en Chihuahua regresó a YouTube con un streaming de su cápsula llamada el Pulso de la República. Sin embargo, de un momento a otro tuvo fallas técnicas que lo obligaron a detener la transmisión, por lo que se burló señalando que fue por culpa del neoliberalismo.

“Oigan se nos cayó el link del en vivo, estamos subiendo otro nuevo. Sin duda es culpa del neoliberalism… ah se crean. Denle unos minutos”.

Sus seguidores no tardaron en responderle bromeando que, como Chumel Torres es un asiduo crítico de la Cuarta Transformación, quizá el Gobierno había sido el encargado de cortar el stream. “Si escuchan algún zumbido en la transmisión…. no crean que les están tirando la señal” y “Fue el CISEN, no tengo pruebas pero tampoco dudas”.

Cabe recordar que el presidente López Obrador desde su campaña presidencial acusó al neoliberalismo de los problemas que actualmente padece México, además la usa en múltiples ocasiones, por lo que se convirtió en una de sus frases de uso corriente.

Para no ir más lejos, apenas este 28 de agosto el ejecutivo federal arremetió contra el neoliberalismo por la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en México, en específico, hasta en un 60 por ciento.

Pese a ello, Andrés Manuel reiteró su compromiso (de nueva cuenta) con mantener el salario mínimo por encima de la inflación - la cual recién cerró en un nivel histórico de 8.5%. Esto, volvió a evocar, como “amortiguador” de los efectos neoliberales.

“Eso es lo que hicieron esos corruptos. Se perdió en todo el periodo neoliberal como el 60% del poder adquisitivo del salario. Ahora lo estamos aumentando”, aseguró el tabasqueño.

Incluso en fechas recientes AMLO ha acusado constantemente a la Universidad Nacional Autónoma de México de volverse neoliberal, individualista y de perder su esencia.

A pesar de siempre arremeter contra el neoliberalismo en los temas de interés nacional, el pasado 25 de mayo la periodista Denisse Dresser aseguró que AMLO es quien ha seguido el modelo neoliberalista.

Cabe apuntar que desde una perspectiva sociológica, “el modelo neoliberal es aquel que está diseñado para que los que saben generar riqueza lo hagan, esperando que los beneficios vayan goteando hacia las clases de abajo”, señaló el académico Arturo Herrera, de la UNAM.

Añadió que los “modelos económicos neoliberales como el de la privatización de la industria y la apertura del mercado a productos extranjeros benefician a unos cuantos sin dar cuenta de los avances en nuestro territorio y para nuestro pueblo”.

De acuerdo con información de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, este modelo se encuentra comandado por las grandes empresas y el sector financiero. En materia social, permitir que el neoliberalismo tome partido en las decisiones propias del Estado, genera desigualdad en los temas como la salud, educación e incluso la política social, de acuerdo con el presidente López Obrador.

Un estudio, también de la UNAM, indica que durante el gobierno de Carlos Salinas la inversión pública representaba el 13.1% de la actividad nacional mientras que actualmente solo es del 2.5 por ciento.

