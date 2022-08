En 2018 AMLO lanzó fuerte reclamo a Germán Larrea por no sacar a los mineros de Pasta de Conchos

Las familias de los mineros de Pasta de Conchos siguen en espera de que se recuperen los cuerpos de 63 trabajadores. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

En 2018, durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a recuperar los cuerpos de los 65 mineros mineros sepultados en Pasta de Conchos desde febrero de 2006 y acusó a los gobiernos priistas y panistas de negligencia en los trabajos de recuperación.

El 29 de mayo de 2018, durante un mitin de campaña en Poza Rica, Veracruz, el entonces candidato presidencial recordó la tragedia en la mina Pasta de Conchos y habló de un encuentro que tuvo con el empresario Germán Larrea poco después del accidente minero, a quien le pidió rescatar los cuerpos para entregarlos a los familiares.

“Lo que más me duele, y hasta me da pena decir, cuando quedaron sepultados los 65 mineros de Pasta de Conchos, una mina de él, del señor Larrea. Por esos días lo encontré, nos vimos con unos empresarios y ahí le dije: Germán, saca los cuerpos y entrega los cuerpos a los familiares. ¿Qué hizo? ¡Nada! ¡Porque tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo! No invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros”, dijo en respuesta a la carta que el dueño de Grupo México envió a los empleados de sus empresas para advertir el riesgo de que López Obrador tomara el poder.

El 23 de octubre del 2020, ya como presidente Constitucional, López Obrador acudió a la zona minera de Coahuila, donde reiteró ante las 65 familias de las víctimas que el rescate de los cuerpos fue un compromiso que realizó desde el 2006, el cual “volví a repetirlo en el 2012 y en el Zócalo, cuando tomé posesión de la Presidencia, di a conocer 100 compromisos y uno de ellos es de la reparación del daño y el rescate de los cuerpos de los mineros de esta mina de Pasta de Conchos”.

A dos años de haber tomado el cargo de ejecutivo federal, expuso, como parte fundamental del acuerdo amistoso con los familiares, el compromiso para el rescate de los cuerpos, “por eso le pedimos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al licenciado Manuel Bartlett, que los técnicos de la Comisión Federal se hagan cargo de este trabajo”.

Dos años después, el 3 de agosto de 2022 ocurrió un nuevo accidente minero en tierras coahuilenses, esta vez en El Pinabete, donde 10 trabajadores quedaron atrapados. Después de tres semanas de intentos de rescate sin éxito, Protección Civil anunció un nuevo plan que podría entenderse por 11 meses más.

El 28 de agosto de 2022, el presidente López Obrador llegó a Pesquería, en Nuevo León, donde insinuó que ya no sería posible rescatar con vida a diez trabajadores atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila.

Los diez trabajadores quedaron atrapados desde el 3 de agosto de 2022. REUTERS/Daniel Becerril

Tal como sucedió en 2020, pero ahora sobre el caso de los diez mineros del Pinabete, el presidente de la República encomendó la recuperación de los cuerpos al titular de la CFE, Manuel Bartlett.

“También pedirle aquí al licenciado Bartlett que nos ayuden porque, ¿se acuerdan ustedes que quedaron atrapados 65 mineros en Pasta de Conchos, en Coahuila, desde del 2006?, y los familiares siempre buscando recuperar los cuerpos para darles cristiana sepultura”, dijo López Obrador.

Frente a cientos trabajadores de la CFE, el tabasqueño recalcó: “Yo hice el compromiso de que, si ganábamos, íbamos a rescatarlos”.

Familiares de mineros atrapados en la mina de carbón. REUTERS/César Alejandro Fernández

Ahí, en Nuevo León, a 25 días del accidente en El Pinabete, el presidente de la República recordó que cumplió la promesa de iniciar los trabajos de recuperación en Pasta de Conchos: “Entonces, cumplimos y los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad nos están ayudando en el rescate. Es una inversión, porque no es gasto, Ya se empezó el trabajo de excavación. Nos va a llevar todavía como dos años más llegar abajo y rescatar los cuerpos”.

Respecto al accidente que ocurrió este 2022 en una mina en Sabinas, Coahuila y las tareas para rescatar con vida a los diez hombres que quedaron atrapados, el tabasqueño consideró que “Tuvimos mala suerte porque se estaba extrayendo agua, 600 litros por segundo, se pusieron bombas especiales para vaciar, para checar los pozos y de repente se vuelve otra vez a inundar, porque esta mina está junto a una mina antigua, cancelada, inundada con una gran cantidad de agua”.

