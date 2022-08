Sin expertos, rescate de Sabinas está “destinado al fracaso”, aseguraron familias de Pasta de Conchos

Familiares de Pasta de Conchos no desean que se repita la historia en Sabinas Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Familiares de Pasta de Conchos aseguraron que el plan para rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila, presentado por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de Protección Civil Federal está destinado al fracaso y exigió que permitan a verdaderos expertos en el rubro trazar un proyecto de salvación.

A través de un comunicado de prensa, los familiares de los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos en 2006 aseguraron que el plan de realizar una mina a cielo abierto con inclinados, una barrera física para aislar el Pinabete o una combinación de ambas no es adecuado para rescatar a los 10 mineros.

Recordaron que hace poco más de una semana especialistas de Estados Unidos y Alemania respaldaron la propuesta de hacer una “pantalla hidráulica” para impedir el paso del agua a donde están los mineros. “Este tipo de pantallas se utilizan en la minería del carbón frecuentemente para aislar áreas de riesgos potenciales. Nunca se habló ni se propuso hacer una mina sobre el pozo”.

La extracción de agua de la mina FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

En ese sentido, aseguraron los familiares de Pasta de Conchos que en varias décadas han sido recuperados los cuerpos de 153 mineros y un número indeterminado de sobrevivientes sin necesidad de hacer una mina sobre la mina siniestrada.

“La propuesta de hacer una mina sobre el Pinabete no es de las cuadrillas o escuadrones de rescate de nuestra región, ni de expertos en minas de carbón, solo por el hecho de que no existe la técnica de una mina a cielo abierto con inclinados. O es una cosa o es la otra, es decir, o es una mina a cielo abierto, o es una mina subterránea, pero no ambas de forma simultánea”, aseguraron.

Mineros atrapados en pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, mina El Pinabete (Foto: Twitter/CNPC_MX)

Asimismo, dijeron que por el proyecto planteado no es posible que tarden menos de un año porque hacer la mina a cielo abierto requiere mover al menos 5 millones de toneladas de tierra —que equivalen a llenar tres veces el estadio Azteca— más de mil 600 trabajadores, camiones de carga de 200 y 300 toneladas, perforadoras rotatorias, palas eléctricas mineras, uso de explosivos (sobre un área siniestrada), locación temporal para llevar el material retirado y posterior reposicionamiento, en cumplimiento de la normatividad, entre otras cosas.

“Se está proponiendo de 6 a 11 meses para realizar cualquiera de las obras que se plantean, lo cual es irreal, por decir menos”.

Previeron que en Sabinas podría pasar lo mismo que en Pasta de Conchos, es decir, que la obra se entregue a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “sin consultar a las familias y rompiendo los acuerdos que se tenían antes de que la STPS [Secretaría del Trabajo y Previsión Social] intentara el rescate”.

Nunca, absolutamente NUNCA se ha hecho una obra minera como la que esta proponiendo @CNPC_MX @CFEmx para Recuperar los cuerpos de mineros atrapados en pozos, minitas y cuevas. Es inadmisible que no dejaran trabajar a las cuadrillas de rescate que han recuperado a 153 mineros. pic.twitter.com/4lN2SqX60o — PastadeConchos (@PASTADECONCHOS) August 25, 2022

Sumado a ello, creen que la obra inclinada en realidad podrían tardar hasta más de dos años. “Tenemos la experiencia en Pasta de Conchos que desde octubre de 2020, que presentaron la obra, hasta el 16 de agosto 2922, han avanzado 45.60 metros en el Túnel de Acceso y 46.9 metros en el Túnel de Ventilación por la interminable burocracia, por no saber hacerlo, porque están aprendiendo en Pasta de Conchos”.

Debido a los puntos anteriores, así como que no se han involucrado como ellos quisieran a los familiares de los mineros, creen que las propuestas que presenten están “destinadas a fracasar”, por lo que hicieron un llamado al presidente López Obrador para que el salvamento no sea coordinado por la CFE y se le asigne a cuadrillas de empresas de la región que ya han tenido éxito en siniestros anteriores y han recuperado 153 cuerpos de mineros atrapados.

Finalmente, subrayaron que lo que se necesita es que se cancelen todos los títulos de concesión de carbón en áreas de alto y mediano riesgo, ya que de lo contrario, acusan, habrá más tragedias como la de Sabinas y Pasta de Conchos.

SEGUIR LEYENDO: