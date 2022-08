“Es lo que ellos decidan”; tras rechazo de familiares al plan de rescate a mineros, autoridades buscarán alternativas

Mineros atrapados en pozo de carbón "Las Conchas", en Sabinas, Coahuila (Foto: Sedena)

Luego de que los familiares rechazaron el plan de abrir la mina a cielo abierto que han propuesto las autoridades encargadas de rescatar a los mineros que se encuentran atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, el presidente López Obrador aseguró que se siguen buscando otras opciones en la que todas las partes estén de acuerdo. “Entiendo la situación de los familiares. Es lo que ellos decidan”, comentó.

Este 25 de agosto, a poco más de tres semanas de que sucedió el accidente y ante las complicaciones en las labores de rescate, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha planteado abrir un tajo en el lugar que tardaría entre seis y once meses en ser hecho. Un plan consultado y declinado por los parientes de los trabajadores implicados.

“Se hizo una revisión, qué otra opción o alternativa. Decidieron que era escarbar el terrero para poder entrar, nada más que eso lleva más tiempo y antes de tomar esa decisión di la instrucción de que se consultara a los familiaraes y ellos pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”, dijo desde Palacio Nacional el mandatario.

Conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador este 26 de agosto de 2022. Foto: Gobierno de México.

Y agregó: “Se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor y hoy los técnicos vas a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracciónde agua, aun cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de todas formas hay riesgos y si habría forma de controlarlos. Se está buscando qué opción es la mejor. La instrucción es que no nos demos por vencidos. Ahí vamos a estar.

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: