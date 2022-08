Tundieron en redes sociales a Fernández Noroña por compartir la anécdota que tuvo mientras desayunaba en un hotel de lujo

Al diputado del Partido del Trabajo (PT) le llovieron críticas en redes sociales (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Una avalancha de críticas y comentarios se desbordó esta mañana sobre el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, después de que a través de su cuenta oficial de Twitter compartiera una peculiar anécdota que vivió mientras desayunaba en un hotel Hilton.

De acuerdo con el mensaje publicado en sus redes sociales, Fernández Noroña se encontraba desayunando en uno de los recintos de la lujosa e internacional cadena de hoteles cuando una mujer se acercó a saludarlo y a decirle que esperaba que esperaba que él se convirtiera en el presidente de México para el próximo sexenio.

De forma casi inmediata, seguidores y haters del diputado comenzaron a responder su publicación en Twitter criticando no solo el hecho de que Gerardo Fernández Noroña se encontrara desayunando en un hotel de lujo sino también su aspiración por llegar a la aclamada Silla del Águila para 2024.

Y es que no es un secreto que los hilos de la política mexicana han comenzado a tensarse de frente a los comicios electorales de 2024 pues, poco a poco, han empezado a destaparse a las y los posibles candidatos para subirse a la contienda por la presidencia del próximo sexenio.

Por ello, desde su trinchera, los aspirantes han comenzado a buscar la simpatía de la ciudadanía a través de redes sociales, circunstancia que Gerardo Fernández Noroña no ha dejado de lado ya que en múltiples ocasiones ha revelado su intención por llegar a la presidencia.

Internautas tundieron a Gerardo Fernández Noroña

No obstante y aunque acumula una gran cantidad de simpatizantes, el diputado del Partido del Trabajo (PT) también se enfrenta diariamente con mensajes de opositores que buscan frenar su candidatura y que critican constantemente su desempeño como político mexicano.

“Seguramente esa persona se encontraba bajo los influjos del alcohol o de alguna droga, quién en su sano juicio querrá hacerle más daño a México?”; “No.. No tienes la capacidad mental y muchos menos la inteligencia emocional. Para algo tan importante.. Pero siga aspirando y soñando Sr.. No tienes la capacidad. Los gestos de tus días no te la pudieron transmitir..”; “Nadie, nunca te ha dicho eso, ni tu mamá tiene ese deseo”, fueron algunas de las respuestas de usuarios de redes sociales al tuit de Gerardo Fernández Noroña.

Tras los múltiples mensajes e interacciones que recibió su mensaje, el diputado por el Partido del Trabajo (PT) publicó un segundo mensaje en donde aseguró que sus opositores “se arden” por las cosas buenas que le pasan en la vida.

Pobreza franciscana en el hotel Hilton

Hace un par de semanas trascendió en los medios de comunicación y en la ciudadanía la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que tanto él como su administración entraran a una fase superior de austeridad conocida como “Pobreza franciscana”.

Cabe mencionar que aunque Gerardo Fernández Noroña no es militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sí suele simpatizar con las ideas y acciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración.

Por dicho motivo, usuarios de redes sociales también recriminaron al diputado del Partido del Trabajo (PT) asistir a lugares como el lujoso Hotel Hilton ya que los elevados costos de consumo y hospedaje de dicha compañía no coinciden en lo absoluto con los valores de austeridad y “Pobreza franciscana” que se supone que funcionarios públicos adoptaron en México.

“En el Hilton ? Pensé que ustedes con su ideología de “pobreza franciscana” desayunaban en los tamales de la esquina, al 43.9% de los Mexicanos no les alcanza para irse a ‘Desayunar al Hilton’ mi estimado changoleon”; “Un comunista fifi desayunando en un hotel capitalista… vaya disonancia cognitiva… o será hipocresía y engaño al pueblo?”; “La austeridad alcanza para pagar el Hilton?”; “Desayuno en el Hilton? Y dónde quedó la pobreza Franciscana? Todo pagado con nuestros impuestos”, criticaron internautas a Gerardo Fernández Noroña.

