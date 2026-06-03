Secretaría de Economía responde a EEUU: buscará evitar aranceles del 10% tras investigación por trabajo forzoso

Banderas de México y Estados Unidos flanquean documentos sellados con "ARANCEL 10%", reflejando las tensiones comerciales y la amenaza arancelaria por el trabajo forzoso en las exportaciones "Made in Mexico". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Economía anunció este martes que México presentará argumentos ante el gobierno de Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles adicionales del 10% propuestos por la Oficina del Representante Comercial (USTR) como parte de 60 investigaciones abiertas contra economías que, según Washington, no impiden la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La propuesta dada a conocer este 2 de junio de 2026 aún no es definitiva. El proceso contempla un periodo de 45 días para recibir comentarios, celebrar consultas y realizar audiencias.

PUBLICIDAD

La USTR fijó el 6 de julio como fecha límite para comentarios escritos, el 22 de junio como plazo para que quienes deseen testificar presenten su solicitud con resumen de testimonio, y el 7 de julio para las audiencias públicas.

Un cruce fronterizo simboliza las crecientes tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, destacando la amenaza de aranceles del 10% y las preocupaciones sobre el trabajo forzoso en productos "Hecho en México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta se enmarca en la política comercial del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, que ha derivado en una serie de aranceles y negociaciones con gobiernos de distintas regiones.

PUBLICIDAD

México rechaza los supuestos de la investigación

De las 60 economías investigadas, México integra un grupo de 14 —junto con la Unión Europea, Canadá, Argentina y el Reino Unido— al que se le propone un arancel del 10%. Las 46 economías restantes enfrentarían un arancel del 12.5 por ciento.

La diferencia obedece a que México cuenta con compromisos de comercio recíproco derivados del T-MEC y de los Acuerdos sobre Comercio Recíproco que ha suscrito, los cuales la USTR reconoce como avances parciales.

PUBLICIDAD

México busca resolver el problema en el marco de la renegociación del T-MEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Europea también cae en la categoría del 10% luego de que, hace dos semanas, cerró un acuerdo arancelario con Estados Unidos que fija un techo del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones, tras intensas negociaciones entre los 27 países miembros.

La Secretaría de Economía aclaró que la investigación de la Sección 301 forma parte de una estrategia de Washington para sustituir aranceles previos: los impuestos bajo el mecanismo IEEPA, anulados por la Suprema Corte, y los de la Sección 122, cuya vigencia vence el 24 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

El gobierno mexicano no solo busca negociar la cifra: la Secretaría de Economía fue explícita en que presentará argumentos en contra de los supuestos de la investigación, es decir, cuestionará la premisa de que México no aplica con rigor la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

Además de los aranceles generales, la USTR propone un mecanismo específico para prendas de vestir y textiles que permitiría la entrada a Estados Unidos de un volumen determinado de importaciones provenientes de ciertas economías con una tasa arancelaria reducida bajo la Sección 301. El detalle de ese mecanismo quedará sujeto al proceso de comentarios públicos.

PUBLICIDAD

El gobierno mexicano dijo confiar en que los resultados de las mesas de negociación bilateral —enmarcadas en el proceso de revisión del T-MEC— modifiquen la propuesta antes de que se convierta en una medida definitiva.

Qué es el trabajo forzoso y por qué EEUU lo usa como argumento arancelario

De las 60 economías investigadas, México cae en el grupo con el arancel más bajo —10%— junto con Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, por contar con compromisos de comercio recíproco como el T-MEC. Las 46 economías restantes enfrentarían un gravamen del 12.5%.

El informe de la USTR define el trabajo forzoso como “trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

PUBLICIDAD

Bajo ese argumento, Washington sostiene que los países investigados permiten la entrada de mercancías fabricadas en esas condiciones, lo que obliga a los productores estadounidenses a competir en condiciones desiguales.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 faculta al representante comercial de Estados Unidos a investigar y sancionar esas prácticas. Las investigaciones se iniciaron el 12 de marzo de 2026 y, durante el proceso de consulta pública previo a las conclusiones, la USTR recibió testimonios de casi 60 testigos y más de 500 comentarios y réplicas.

PUBLICIDAD

El embajador Jamieson Greer, titular de la USTR, señaló: “El fracaso de algunos de nuestros socios comerciales más importantes al momento de abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel global en condiciones desiguales”.

Greer agregó: “Cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni perpetúe el trabajo forzoso a nivel mundial”.

PUBLICIDAD

China ocupa también un lugar central en la medida. El presidente Trump regresó recientemente de una visita al país asiático donde acordó con el líder Xi Jinping crear juntas de comercio e inversión para fortalecer los intercambios bilaterales, aunque los detalles de esos mecanismos no fueron divulgados.