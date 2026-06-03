Emiliano Aguilar revela cómo Pepe apagó su sueño de cantar durante su adolescencia

Años después, el cantante retomó la música por decisión propia y sin apoyo de su padre. (Facebook Pepe Aguilar / @emilianoaguilaroficial)

Emiliano Aguilar reveló en el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que de adolescente le confesó a su padre Pepe Aguilar que quería dedicarse al canto, y que la respuesta que recibió apagó esa aspiración durante años. También habló de las tensiones familiares tras el matrimonio de Pepe con Aneliz, de su adicción al cristal y de su conflicto con Christian Nodal.

Pepe le dijo que no necesitaba cantar para que lo quisiera

Emiliano tenía entre quince y dieciséis años cuando se armó de valor y le dijo a su padre que quería cantar. La respuesta de Pepe lo dejó sin palabras. “Me dijo: ‘No, hijo, no tienes que cantar para que yo te quiera’”, recordó. “Yo dije: pues esa no es la razón, pero bueno, está bien”. Desde ese momento, contó, el deseo de hacer música se apagó.

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Años después, ya adulto, algo cambió en él. “Un día pensé: quisiera llegar a los ochenta y decir: lo traté, en vez de decir: ‘Y hubiera hecho esa m*dr*’”, explicó. Hoy trabaja junto al grupo Los Empolvados y su mánager Roque, con quien prepara nuevas canciones.

El rapero habló de la distancia que se abrió con Pepe tras el matrimonio de su padre con Aneliz. (Captura YouTube: Pepe Aguilar)

La relación con Pepe, marcada por la distancia y el matrimonio de Aneliz

Emiliano nació en San Diego, California, hijo de Pepe y de la cantante Carmen Treviño, quienes se separaron cuando él tenía dos años. Creció en la colonia Cacho de Tijuana, en casa de sus abuelos maternos, y visitaba a su padre en el rancho El Soyate, en Zacatecas, o en Los Ángeles.

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La llegada de Aneliz Alcalá al matrimonio de su padre marcó un antes y un después. “Cambiaron muchas cosas y no para bien”, dijo sin rodeos. Reconoció que entiende la situación —“una persona siempre va a querer lo mejor para sus hijos”—, pero señaló que eso lo dejó a un lado. “Siempre ha habido ese pique”, afirmó.

Con sus hermanos Leonardo y Ángela no habla desde hace cuatro años; con su hermana Aneliz, desde hace más de diez.

Emiliano Aguilar reveló que creció en Tijuana con sus abuelos maternos, que visitaba a su padre solo en vacaciones y que el trato diferente que recibió frente a los hijos de Pepe con Anelís lo marcó; también habló de su paso por la cárcel tras intentar cruzar a cuatro ciudadanos chinos en la cajuela de su auto. (Captura YT: Pepe Aguilar)

El polémico mensaje que le habría enviado Nodal

El conflicto con Christian Nodal tiene un origen concreto: un mensaje que el cantante le envió a las 3:40 de la mañana. “El vato me mandó un mensaje bien borracho, ya sabemos, e insultó a mis hijas”, relató. “A mí insúltame lo que quieras, pero con mis hijas no”. Desde entonces, Emiliano ha mantenido una postura inamovible: “Yo le voy a c*g*r el p*l*o como yo quiera, a la hora que yo quiera y cuando yo quiera”.

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