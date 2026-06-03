México

Emiliano Aguilar revela cómo Pepe apagó su sueño de cantar durante su adolescencia

Años después, el cantante retomó la música por decisión propia y sin apoyo de su padre

Guardar
Google icon
Emiliano Aguilar
Años después, el cantante retomó la música por decisión propia y sin apoyo de su padre. (Facebook Pepe Aguilar / @emilianoaguilaroficial)

Emiliano Aguilar reveló en el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que de adolescente le confesó a su padre Pepe Aguilar que quería dedicarse al canto, y que la respuesta que recibió apagó esa aspiración durante años. También habló de las tensiones familiares tras el matrimonio de Pepe con Aneliz, de su adicción al cristal y de su conflicto con Christian Nodal.

Pepe le dijo que no necesitaba cantar para que lo quisiera

Emiliano tenía entre quince y dieciséis años cuando se armó de valor y le dijo a su padre que quería cantar. La respuesta de Pepe lo dejó sin palabras. “Me dijo: ‘No, hijo, no tienes que cantar para que yo te quiera’”, recordó. “Yo dije: pues esa no es la razón, pero bueno, está bien”. Desde ese momento, contó, el deseo de hacer música se apagó.

PUBLICIDAD

Años después, ya adulto, algo cambió en él. “Un día pensé: quisiera llegar a los ochenta y decir: lo traté, en vez de decir: ‘Y hubiera hecho esa m*dr*’”, explicó. Hoy trabaja junto al grupo Los Empolvados y su mánager Roque, con quien prepara nuevas canciones.

(Captura YouTube: Pepe Aguilar)
El rapero habló de la distancia que se abrió con Pepe tras el matrimonio de su padre con Aneliz. (Captura YouTube: Pepe Aguilar)

La relación con Pepe, marcada por la distancia y el matrimonio de Aneliz

Emiliano nació en San Diego, California, hijo de Pepe y de la cantante Carmen Treviño, quienes se separaron cuando él tenía dos años. Creció en la colonia Cacho de Tijuana, en casa de sus abuelos maternos, y visitaba a su padre en el rancho El Soyate, en Zacatecas, o en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

La llegada de Aneliz Alcalá al matrimonio de su padre marcó un antes y un después. “Cambiaron muchas cosas y no para bien”, dijo sin rodeos. Reconoció que entiende la situación —“una persona siempre va a querer lo mejor para sus hijos”—, pero señaló que eso lo dejó a un lado. “Siempre ha habido ese pique”, afirmó.

Con sus hermanos Leonardo y Ángela no habla desde hace cuatro años; con su hermana Aneliz, desde hace más de diez.

(Captura YT: Pepe Aguilar)
Emiliano Aguilar reveló que creció en Tijuana con sus abuelos maternos, que visitaba a su padre solo en vacaciones y que el trato diferente que recibió frente a los hijos de Pepe con Anelís lo marcó; también habló de su paso por la cárcel tras intentar cruzar a cuatro ciudadanos chinos en la cajuela de su auto. (Captura YT: Pepe Aguilar)

El polémico mensaje que le habría enviado Nodal

El conflicto con Christian Nodal tiene un origen concreto: un mensaje que el cantante le envió a las 3:40 de la mañana. “El vato me mandó un mensaje bien borracho, ya sabemos, e insultó a mis hijas”, relató. “A mí insúltame lo que quieras, pero con mis hijas no”. Desde entonces, Emiliano ha mantenido una postura inamovible: “Yo le voy a c*g*r el p*l*o como yo quiera, a la hora que yo quiera y cuando yo quiera”.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Después de críticas al color morado, el gobierno de Clara Brugada repinta puentes y vialidades de color amarillo

La Secretaría de Obras capitalina aseguró que una empresa contratista fue la responsable de aplicar pintura morada

Después de críticas al color morado, el gobierno de Clara Brugada repinta puentes y vialidades de color amarillo

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

El encuentro reunirá a exseleccionados mexicanos y sudafricanos que ya se enfrentaron en Copas del Mundo previas

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

Asesinaron a su esposo, huyó de Veracruz y volvió para fundar su medio: quién es la periodista secuestrada Roxana Guzmán

Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez tras irrumpir en su propio domicilio de Nanchital, Veracruz

Asesinaron a su esposo, huyó de Veracruz y volvió para fundar su medio: quién es la periodista secuestrada Roxana Guzmán

Gana Gato: todos los resultados del 2 de junio

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Gana Gato: todos los resultados del 2 de junio

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Pijijiapan

El movimiento sísmico se produjo a las 22:07 horas, a una distancia de 42 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 89.4 km

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Pijijiapan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a novia de “El Daza”, de La Unión de Tepito, por narcomenudeo e intento de soborno

Ex fiscal de Chihuahua declara como testigo ante FGR por el caso de laboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua

EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

Vinculan a proceso a conductor de camión que viajaba con casi una tonelada de metanfetamina oculta en jícamas

ENTRETENIMIENTO

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

Mauricio Moncayo de “Sandra y Julia” cuenta todo sobre la obra de teatro: máscaras, silencios y violencia familiar

Animadoras drag queen se viralizan por cancelar un show en Monterrey con solo 10 minutos transcurridos

Nodal confiesa quién fue la inesperada inspiración cuando se hizo su primer tatuaje en la cara: “Algo legendario”

Supercampeones: México y Japón lanzan colaboración de Captain Tsubasa por el Mundial 2026

DEPORTES

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja