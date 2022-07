“Yo no soy corcholata”: Fernández Noroña refrendó su aspiración presidencial para las elecciones de 2024

Gerardo Fernández Noroña refrendó su intención de ser presidente de la república (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), refrendó su legítima aspiración para buscar la presidencia de la república por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, integrada por Morena, PT y PVEM, en las elecciones federales que se celebrarán en 2024.

Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes 4 de julio, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados sostuvo que él no es una “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero aún así buscará competir contra estos aspirantes.

“Yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre que aspiro, legítimamente, a encabezar el movimiento”

El diputado del PT reafirmó que buscará ser candidato a la presidencia para el 2024.

El legislador federal señaló que es un hombre respetuoso del Estado de derecho, por lo que asumió que para la elección de candidato al interior de los partidos que promueven la Cuarta Transformación (4T) realizarán un proceso consultivo en el que se definirá el representante de la izquierda en México, así que él será respetuoso de lo que defina dicha encuesta.

En ese sentido, dijo que lo ideal es que hubiera una elección primaria para definir con el voto popular el candidato único de la continuidad, pero reconoció que las circunstancias del país no son las adecuadas para ese tipo de elecciones. En consecuencia, dijo que lo mejor que se tiene es la participación de todos los aspirantes bajo una metodología transparente.

“No soy ningún ingenuo, sé de las dificultades que ese proceso implica, pero me parece que a no mentir, no robar, a no traicionar, debemos sumar dos principios más: no claudicar y no simular”

Monreal y Noroña son más populares que López Hernández (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a la petición de “piso parejo” para el proceso consultivo, Noroña calificó de utópico ese precepto, pues reconoció las condiciones reales de algunos aspirantes y la propia, mismas en las que se manifiestan, per se, ciertos grado de inequidad; sin embargo, eso no lo desanima, pues si bien esto lo pone en desventaja ante los secretarios federales o la jefa de gobierno, él, al ser diputado, se encuentra en cierta ventaja ante otros morenistas.

Este comentario lo hizo porque las “corcholatas” de AMLO cuentan con responsabilidades que llaman la óptica mediática y social en México. Estos aspirantes son Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX; y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ex gobernador de Tabasco.

Ante esta desventaja, Noroña dijo que le hará caso a un consejo que le dio el presidente López Obrador, quien en una reunión con diputados y diputadas les dijo que ellos son el relevo: “Si alguien quiere hacerlos a un lado no se dejen, pero, eso sí, si el pueblo no los quiere no sean necios”.

El diputado del PT resintió el desplante del que fue objeto en la inauguración de la refinería de Dos Bocas.

“No me voy a dejar hacer a un lado por nadie, no desistiré de mi legítima aspiración y si el pueblo no me quiere, pues no seré candidato”

De tal modo que solicitó al jefe del ejecutivo federal que retire sus manos del proceso de selección de candidatos al interior del movimiento de la 4T, esto para no repetir vicios políticos de la historia mundial y mexicana, que podrían viciar el proceso de precandidatos, mismo que inicia en 2023 y contempla, al menos, a cinco promotores del obradorismo.

Cabe destacar que, de acuerdo a varias encuestas, los aspirantes más populares al interior de Morena y compañía, está, en primer lugar, Marcelo Ebrard, y, en segundo lugar, Claudia Sheinbaum. No obstante, tanto Fernández Noroña como Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, rebasan la popularidad de Adán Augusto.

