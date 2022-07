Fernández Noroña aseguró que nunca ha pedido “piso parejo” ante polémica entre las “corcholatas”

Noroña descalificó los reclamos de los simpatizantes de Ebrard (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Luego de que el grupo Progresistas Por la Unidad y Piso Parejo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), facción cercana a Marcelo Ebrard, pidió igualdad entre los aspirantes a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), se deslindó de dicha solicitud de cara a las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el petista afirmó que nunca ha solicitado “piso parejo” como lo han pedido algunas de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además, hizo un llamado a sus compañeros de alianza a confiar en la ciudadanía.

Cabe mencionar que a pesar de que Fernández Noroña no pertenece al grupo de aspirantes de Morena, denominados por el titular del Ejecutivo como “corcholatas”, el petista se ha autonombró de tal manera, pues según sus declaraciones, él buscará continuar con el proyecto de nación de López Obrador en caso de ser el representante de la Cuarta Transformación (4T) en 2024

Noroña hizo un llamado a las "corcholatas" a confiar en el voto de la ciudadanía (Foto: Twitter/@mario_delgado)

“Yo ya quisiera una cancillería, una secretaría de Estado o una jefatura de Gobierno, pero es legítimo, esa responsabilidad tiene y la desempeñan con talento y con honor, entonces, es una ventaja legítima. En el caso de Claudia (Sheinbaum) más, es el voto de la ciudadanía que la llevó a la jefatura de Gobierno”, declaró Fernández Noroña este jueves 27 de julio.

Bajo ese tenor, el diputado consideró que los reclamos de los morenistas, encabezados por la senadora Martha Lucía Micher, son parte de una “discusión ociosa”, por lo que respaldó al tabasqueño, quien, en su mañanera de este miércoles, señaló que “se tiene que buscar la democracia” al interior del partido guinda.

“Hay que confiar en el pueblo, yo confío en la decisión de la gente, la gente va a decidir, la gente va a determinar y me parece que no hay discusión posible en ese sentido. No están emitidas todavía las convocatorias para el proceso de selección, es temprano aún, vamos a ir primero por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila”, comentó.

Grupo de Morena lanzó peticiones a los dirigentes nacionales (Foto: Twitter/@MaluMicher)

No obstante, solicitó a las “corcholatas” que haya “unidad” para garantizar que el dedazo se quedó en administraciones pasadas: “El compañero presidente fue contundente y yo me siento satisfecho y ampliamente representado con la declaración que él hizo”.

De acuerdo con el tabasqueño, en Morena hay “piso parejo” para quienes aspiren a representar al partido guinda en los próximos procesos electorales: “Ya no hay dedazo, fíjense el cambio tan importante, el presidente no tiene un candidato o candidata predilecta o predilecto”.

Por su parte, el instituto político lanzó un comunicado de prensa en donde aclaró que “hay piso parejo para todas y todos”, en respuesta a las inconformidades del grupo de Micher Camarena.

Morena aseguró que "hay piso parejo" (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

“Seguiremos utilizando las encuestas como método para recoger la voluntad popular, con toda rigurosidad y transparencia. Será el pueblo que decida sus representantes rumbo al 2024. En Morena el pueblo manda”, se lee en el comunicado que compartió el partido guinda a través de sus redes sociales.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que “las reglas son claras”, por lo que se puso a disposición para acordar los métodos: “Yo estoy disponible 24 horas al día para cualquier observación, pero pido que nos hagamos responsables porque es un proceso histórico al que se pretende dar continuidad”.

Sin embargo, en entrevista para Reporte Índigo, Marcelo Ebrard afirmó que será el sucesor del tabasqueño en 2024, tal y como lo fue en 2006 con la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (actual Ciudad de México).

“El único que ha sido sucesor soy yo, los demás son una incógnita”, sentenció.

