Fiscalía de Oaxaca investigará posible responsabilidad de policías en la muerte de Abigail Urrutia

El cuerpo de Abigail Urrutia fue encontrado sin vida al interior de los separos de Salina Cruz, Oaxaca, de acuerdo con los informes judiciales. (Foto: Twitter/@_ElenaRios)

La noche de este domingo 21 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó mediante un comunicado que inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de Abigail H. Urrutia, una joven de 30 años que fue hallada sin vida al interior de una celda de la Comandancia de la Policía Municipal de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Hasta el cierre de esta edición, la institución de seguridad dio a conocer que aún no se han concluido los análisis periciales médicos, químicos y criminalísticos, pero no se descartará ninguna línea de investigación.

“Las indagatorias se realizan con perspectiva de género y bajo el protocolo ministerial de feminicidio, para establecer si existen factores tangenciales que hayan inducido el fallecimiento de la víctima y saber si hay responsabilidad directa o indirecta por comisión y omisión ”, puede leerse en el documento compartido a través de sus redes sociales.

La Fiscalía investigará los hechos bajo el protocolo de feminicidio. (Foto: Cuartoscuro)

De igual manera, la FGE apuntó que se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para establecer si hubo alguna responsabilidad por parte de los agentes policiales que la detuvieron en su posterior fallecimiento.

La versión de las autoridades locales

El pasado viernes 19 de agosto, Abigail H. Urrutia fue detenida por agentes de la Policía Municipal de Salina Cruz. El motivo de su aprehensión fue que, presuntamente, había cometido faltas administrativas.

Medios con presencia local señalaron que, de acuerdo con el informe policiaco, Abigail habría agredido a su pareja en un automóvil y en su trayecto se encontraron con una patrulla de las fuerzas municipales que los llevó hasta la Comandancia.

Después de su detención y de haber recibido atención médica, Abigail habría sido presentada ante un juez cívico que le ofreció tres opciones para pagar la falta: servicio comunitario, una pena monetaria (multa) o permanecer 24 horas en prisión.

Abigail Hay fue presuntamente asesinada por la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca, según denunció su padre. (Fotos: Facebook)

Según los reportes judiciales, Abigail aceptó quedarse en la cárcel, espacio en el que fue localizada sin vida tres horas después. De acuerdo con esta versión de los hechos, se habría quitado la vida al interior de la cárcel sin que el personal de guardia se diera cuenta.

Bajo esta narrativa, el reporte señala que los agentes policiales solicitaron la presencia de los servicios de emergencia al percatarse de la situación. Cuando llegó el personal de auxilio, sin embargo, Abigail ya había fallecido.

La poca claridad de dicho informe causó una gran indignación en la familia de Abigail, así como entre las y los habitantes del municipio.

Exigieron justicia por Abigail

La mañana de este domingo, un grupo de manifestantes recorrió las principales vialidades de Salina Cruz para exigir a las autoridades que esclarezcan las circunstancias bajo las cuales Abigail perdió la vida.

Por su parte, la familia de la joven de 30 años rechazó la versión del suicidio que difundió la Policía. En adición a ello, José Luis Hay, el padre de Abigail, denunció vía redes sociales que fueron los agentes de seguridad quienes causaron la muerte de su hija.

“Solo quiero justicia, porque los policías de Salinas Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí, por un momento entré en shock pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron”, escribió el padre en un comentario de Facebook.

Abigail Hay fue presuntamente asesinada por la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca (Fotos: Facebook)

Adicionalmente, José Luis Hay contó al medio local TV Istmo Live que agentes de la Policía acudieron a buscarlo a su domicilio para pedirle que fuera a la Comandancia, ya que Abigail se encontraba detenida. Una vez ahí, le dijeron que había muerto.

“‘A su hija la tuvimos detenida porque se estaba peleando con su pareja. Entonces la metimos a la cárcel con un poco de esfuerzo porque ella puso resistencia. Después de haberla metido a los 10, 15 minutos la encontraron muerta (...) porque se ahorcó con sus calzones’”, relató el padre.

Posteriormente, cuando llegó a la funeraria, el señor José Luis expresó que no había visto todavía a Abigail y dijo que quería hacerlo. “Le tomaron unas fotos y me enseñaron tres, dos de cara y una de cuerpo entero. Sí era ella”, confesó.

Sumado a lo anterior, el padre de Abigail comentó que, de acuerdo con la pareja de su hija, fue posible escuchar que ella gritaba desde el interior de los separos.

