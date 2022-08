Mujer encontrada muerta en prisión de Oaxaca fue asesinada a golpes por la policía: acusó la familia

Abigail Hay fue presuntamente asesinada por la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca (Fotos: Facebook)

El pasado 19 de agosto fue detenida Abigail Hay por la policía municipal de Salinas Cruz, en Oaxaca, presuntamente por la comisión de faltas administrativas. No obstante, la mujer de 30 años de edad -y madre de dos mejores, fue encontrada muerta al interior de los separos, por lo que las autoridades informaron que fue un presunto suicidio.

Sin embargo, el padre de la víctima, José Luis Hay, declaró a través de redes sociales que su hija fue asesinada a golpes por los policías municipales, quienes la ahorcaron una vez que ya había fallecido para hacer pasar su muerte por un suicidio.

“Solo quiero justicia, porque los policías de Salinas Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí, por un momento entré en shock pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron”, escribió el padre en un comentario de Facebook.

El padre de Abigail Hay acusó que su hija fue asesinada por la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca (Fotos: Twitter)

“Quieren hacer que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”.

Por esta razón, la ciudadanía del municipio salió a las calles para manifestarse en contra de las autoridades para exigir que el caso se esclarezca. En tanto, también se exigió la renuncia del juez calificador Joel Alberto Luis Velázquez, así como del presidente municipal Daniel Méndez.

Por su parte, de acuerdo con la versión oficial, la mujer fue encontrada colgada con su propia ropa interior dentro de la celda. Las personas que la encontraron en aquella situación trataron de brindarle la atención correspondiente; no obstante, ya había fallecido, por lo que se le reportó a la Agencia Estatal de Investigación para que hiciera el levantamiento del cadáver.

Al padre de la occisa se le notificó durante la madrugada, pero el afectado afirmó que no creía la versión que le hicieron saber. Por su parte, diversos familiares de la víctima se han pronunciado en redes sociales contra la situación.

Familiares y vecinos se manifestaron en las calles de Salina Cruz por la muerte de Abigail Hay (Fotos: Facebook)

En entrevista para el medio local TV Istmo Live, José Luis Hay declaró que la policía fue a domicilio para pedirle que fuera a la comisaría porque su hija estaba detenida. Una vez ahí, le avisaron que Flor Abigail había muerto: “‘A su hija la tuvimos detenida porque se estaba peleando con su pareja. Entonces la metimos a la cárcel con un poco de esfuerzo porque ella puso resistencia. Después de haberla metido a los 10, 15 minutos la encontraron muerta (...) porque se ahorcó con sus calzones’”, relató el padre.

“‘¿Qué le voy a decir a mi nieto de 10 años?’”, fue lo que pensaba el afectado mientras le daban la noticia, recordó. “‘Se va a ir a la Fiscalía para que le den la orden de ir a recoger el cuerpo de su hija en la funeraria’”, le dijeron. “Me quedé paralizado”.

“En la funeraria, cuando llegué estaba haciéndole la autopsia y la necropsia a mi hija, y les dije ‘yo no he visto a mi hija, quiero ver a mi hija’. Le tomaron unas fotos y me enseñaron tres fotos, dos de cara y una de cuerpo entero. Sí era ella”, confesó.

Fue detenida por la policía municipal y remitida a los separos (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM)

José Luis Hay platicó que fue la pareja de su hija quien le contó la situación, en donde fue detenida ella abrazada a él por un presunto conflicto en la vía pública. Los dos fueron llevados a los separos, pero en el lugar a él se le dejó en libertad. Cuando regresó más tarde para llevarle algo de comer, no lo dejaron ingresar, sin embargo, escuchó los gritos de Abigail Hay.

“Oyó que mi hija estaba gritando, se supone que la estaba golpeando (...) La policía también es lista porque no la golpearon en la cara, supongo que la golpearon en el cuerpo; aún no tengo los resultados de la necropsia”. Con respecto a la marcas en el cuello de la víctima, el padre apuntó que no se veían como de una prenda, sino como de un mecate “y dentro de la celda no hay nada para ahorcarse”.

