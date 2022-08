“Ayer di la instrucción”: AMLO anunció que dos aeropuertos de Sonora serán controlados por la Semar

AMLO dio un anunció que sorprendió (Foto: Andrés Manuel López Obrador)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que los aeropuertos de Hermosillo y Ciudad Obregón, ubicados en Sonora, serán controlados por la Secretaría de Marina (Semar), pese a que pertenecían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Durante la inauguración del Banco del Bienestar en Cajeme, Sonora, el mandatario mexicano explicó que el pasado sábado 20 de agostó tomó la decisión de sumar dos aeropuertos más a la lista de control de los marinos, con los cuales ya sumaron nueve.

Indicó que dicha decisión se debió a que estos dos centros aéreos no fueron privatizados por anteriores gobiernos, por lo que señaló que decidió que sigan siendo parte del pueblo y no de unos cuantos particulares.

“Ya ven que antes entregaban todo, entregaron las minas, los ferrocarriles, estuvieron a punto de entregar el petróleo, querían entregar la industria eléctrica, lo que fue el porfiriato, pero sonó la campana y llegamos nosotros y el pueblo dijo ‘basta’, ya esa política no, no se pueden entregar los bienes de la nación a particulares, son bienes del pueblo y el beneficio debe ser para el pueblo”, puntualizó.

AMLO viajó a Sonora (Foto: Andrés Manuel López Obrador)

Explicó que ambos centros actualmente son manejados por la Secretaría de Comunicaciones y “ayer ya di la instrucción de que esos dos aeropuertos pasen a formar parte de la empresa que va a manejar la Secretaría de Marina”.

El tabasqueño refirió que la decisión respondió a que se busca que la Semar sea parte de la modernización de los dos aeropuertos, puesto que se pensaron para que éstos no sean solo aeropuertos de pasajeros, sino también de carga, debido a que apuntó a que esto va a ayudar mucho para el desarrollo de Cajeme y de toda esta región.

No obstante, señaló que el aeropuerto de Hermosillo sí está concesionado, al igual que pasó con el Ferrocarril del Sureste, empero puntualizó que este último a los empresarios no les importaba mucho el desarrollo del ferrocarril, porque presuntamente no había mucho negocio.

“Y hasta me dio gusto cuando me enteré de que no lo habían concesionado, porque ese aeropuerto es ese tren del sureste y ahora es el Tren Maya, para pasaje, porque estos corruptos acabaron con los trenes de pasajeros”

Finalmente, cuando refirió que cuando su gobierno finalice, van a dejar más de dos mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros.

AMLO se refirió a los temas de seguridad (Foto: Presidencia de México)

En tanto, también aprovechó su visita a Cajeme para responder a las críticas por los actos de violencia que acontecieron en el país las últimas semanas y puntualizó que en su gobierno no se ha señalado a un Genaro García Luna, es decir, alguien acusado de tener nexos con grupos delincuenciales.

Durante su disertación en la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio sonorense, el tabasqueño apuntó que su gobierno se encuentra atendiendo las demandas del público, a la par de establecer “buenas” instituciones de seguridad que den certeza a la ciudadanía, a través de no permitir la corrupción.

Y es que para el mandatario federal, uno de los principales problemas que aumentó la inseguridad en el país, fue la permisibilidad con la impunidad de actos de corrupción desde el Estado, pues apuntó a que en el pasado se “protegían a delincuentes”, como sí, dijo, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

