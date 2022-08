Sin baño, sin luz y en medio de la suciedad: así creció Karla, la joven acusada de asesinar a su madre y a su tío

Karla habría vivido en malas condiciones, en compañía de una familia disfuncional (Foto: Twitter/@c4jimenez)

El pasado 12 de agosto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Karla, una joven señalada por presuntamente haber asesinado a su madre y a su tío. La detención ocurrió luego de que vecinos de la mujer denunciaron un olor fétido proveniente del departamento donde vivía junto a su familia y su perro.

El desagradable aroma provenía de los cuerpos putrefactos de las víctimas, con los que Karla pasó varios días antes de ser detenida. El crimen habría ocurrido en medio de una de las recurrentes discusiones familiares.

Pronto salieron a la luz detalles sobre la vida de la joven y la disfuncionalidad de su familia: Karla estaba encargada de cuidar a su tío discapacitado y se ganaba la vida cantando en el mercado Mixcoac. Desde niña se habría enfrentado a malas condiciones de vida, así como a la falta de cuidados de su tutora, según un documento del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.

Desde 2011 Karla vivía en condiciones insalubres, según reveló un reporte de trabajadores sociales

El archivo fue compartido por el periodista Carlos Jiménez. Se trata del reporte de una visita domiciliaria realizada por personal del Departamento del Trabajo Social de la institución medica antes mencionada, en el que se describió que Karla utilizaba ropa sucia y denotaba descuido.

Desde 2011 Karla vivía en condiciones insalubres: la habitación en la que dormía no estaba ventilada, el área de aseo no contaba con retrete ni regadera, además de que no estaba iluminada. Los trabajadores sociales advirtieron sobre el riesgo en el que se encontraba debido a las condiciones de su vivienda.

En el reporte se especificó: “Se encuentra una litera con camas sin tender y sin ventilación porque no se logra abrir la ventana al estar oxidada. De la recámara se llega al baño, se observa un hoyo, sin regadera, las condiciones de higiene no son las adecuadas, es riesgoso porque no cuenta con iluminación”.

Karla utilizaba ropa sucia y denotaba descuido desde la niñez

Asimismo, quienes visitaron el predio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón reportaron haber visto marcas que dejó el fuego que la joven habría provocado, según informó su progenitora.

“En el techo de la recámara y del baño se observan marcas del incendio ocasionado por la paciente en meses anteriores (según la madre), se ven algunas marcas de humo”, se expuso en el documento.

Usuarios de redes sociales reaccionaron a esta información, lamentando que el caso de Karla no haya sido atendido a tiempo. Entre los comentarios se puede leer algunos como: “Los traumas de la niñez y las maneras deplorables de vivir lo dicen todo, es triste que ni al sistema de justicia le importes” y “Pobre muchacha por lo que he leído desde pequeña manifestó problemas de conducta, es muy probable que tuviera algún trastorno generalizado del desarrollo que nunca se diagnostico y se trató”.

