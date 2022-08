Quién era Yessica Prado, la modelo y edecán que fue hallada muerta en la México-Toluca

Este 17 de agosto trascendió la noticia de la muerte de Yessica Prado, modelo y edecán (Foto: Ig/@yes_chocolat)

Este 17 de agosto trascendió la noticia de la muerte de Yessica Prado, quien se desempeñaba como modelo y edecán. La joven, originaria de Tamaulipas, viajó a la Ciudad de México en busca de oportunidades para crecer profesionalmente.

El jueves pasado la mujer fue reportada como desaparecida por su madre, quien a través de redes sociales expresó su desesperación. “Estoy muy preocupada por mi hija, salió de la casa el jueves y no se sabe de ella, no contesta su celular y no llegó a su destino Les agradeceré que si la han visto por favor comuníquense”, escribió la mamá de Yessica en su cuenta de Facebook.

Yessica Prado fue hallada sin vida el pasado 12 de agosto en la carretera México-Toluca (Foto: Ig/@yes_chocolat)

Un día después de que se reportó su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que había sido encontrada muerta en la carretera México-Toluca. Según la versión oficial, habría muerto arrollada, pero familiares y amigos han expresado sus sospechas de que en realidad fue asesinada y lanzada desde un auto.

Su madre confirmó el deceso en redes sociales y le dedicó un mensaje a su hija en que expresó: “Te doy las gracias por pasar un tiempo, sé que te reuniste con tu padre, mi dolor es insoportable pero Dios necesitaba un ángel. Donde quiera que estés, ve en paz”.

Quién era Yessica Prado

La joven era edecán y buscaba triunfar en el mundo del espectáculo. El día de su muerte estuvo en una grabación con el comediante Israel Jaitovich, tras lo cual habría salido a festejar el triunfo, según reportó el periodista Carlos Jiménez.

Una semana atrás compartió un video en Tik Tok, cuenta que tiene más de 46 mil seguidores y más de 116 mil me gusta, en el cual se mostró a sí misma en las instalaciones de Televisa. Aunque no reveló detalles del motivo por el que se encontraba ahí, utilizó el hashtag #work con el que dio a entender que se encontraba trabajando para la empresa televisiva.

Yessica Prado era edecán y buscaba triunfar en el mundo del espectáculo (Foto: Ig/@yes_chocolat)

En su perfil de Instagram, que tiene más de 35 mil seguidores, compartía fotos y videos de los eventos a los que asistía como parte de su trabajo como edecán. Según sus publicaciones, tan solo en junio atendió compromisos laborales en Puerto Vallarta y Cancún, además de que en mayo estuvo en el carnaval de Veracruz, en localidades como Cosamalopan y Orizaba.

Su publicación más reciente en la red social es del pasado 14 de julio. Estuvo más activa en Tik Tok, a donde subió el último clip a la popular plataforma hace seis días. Se trata de una breve grabación suya, la cual acompañó un audio en el que se puede oír la frase: “Cómo cambia la vida, antes mentía para verme con alguien, ahora miento para no ir”.

Yessica Prado colaboró con Televisa poco antes de su muerte (Foto: Ig/@yes_chocolat)

La sección de comentarios ha sido utilizada por sus seguidores para expresar la tristeza que les ha causado su deceso. Entre las respuestas se pueden leer algunas como “Fue tu última publicación y aunque no fuimos cercanos te conocí y fuiste muy buena onda, te extrañaremos, estoy totalmente conmocionado” o “¡Un gusto haber trabajado contigo! ¡Mucha luz en tu camino!”.

Yessica también compartía con quienes la seguían algunos detalles de su vida privada, como su gusto por los viajes. En sus posts más recientes en Instagram mostró los lugares que más le gustaron durante la temporada que pasó en Canadá.

