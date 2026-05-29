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Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

El influencer denostó las críticas en su contra tras ser “cancelado” en redes sociales

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Chumel Torres de nuevo en la controversia. Foto: Instagram/chumeltorres
Chumel Torres de nuevo en la controversia. Foto: Instagram/chumeltorres

Una publicación de Chumel Torres en X escaló a controversia después de que usó la imagen de una persona con síndrome de Down para descalificar la opinión de un usuario.

El episodio creció porque, pese a que Chumel eliminó el tuit, otros usuarios lo viralizaron dentro de la plataforma con capturas y reposts. A partir de esa circulación, aparecieron reclamos para que el caso fuera revisado por el Conapred.

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La publicación no se dirigió a una persona con discapacidad en particular, según lo que se compartió en la conversación en línea, sino que usó esa imagen para burlarse de Adrián Chávez, profesor con quien Torres ya sostuvo discusiones previas en redes sociales. Tras volverse viral, Chávez calificó el tuit como “capacitista”.

La disculpa pública y el deslinde con Grupo Fórmula

Este fue el tuit que generó críticas en contra del youtuber (captura de pantalla)
Este fue el tuit que generó críticas en contra del youtuber (captura de pantalla)

Después de que usuarios señalaron la publicación como discriminatoria, Chumel Torres emitió una disculpa pública desde su cuenta oficial. En el mensaje reconoció el error y escribió: “Ahora sí la super regué con la imagen esa que está siendo viral de mi reply. Una disculpa a la gente que se haya ofendido”, dijo Chumel Torres en X.

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En ese mismo tuit, el conductor marcó distancia entre la polémica y su empleador. “Aprovecho este mensaje para dejar en claro que esta es mi cuenta personal y no tiene ningún vínculo con Grupo Fórmula en absoluto”, dijo Chumel Torres en X.

El segundo tuit tras las críticas y la reacción de usuarios

El comunicador deslindó a Grupo Fórmula de su desafortunado comentario
El comunicador deslindó a Grupo Fórmula de su desafortunado comentario

Horas más tarde, Torres publicó otro mensaje que reactivó la conversación, esta vez para burlarse de quienes lo criticaron por el uso de la imagen.

“Imagínate estar haciéndome trending topic y yo pasándomela bien cabrón viendo al System”, dijo Chumel Torres en X, en referencia al concierto de System Of a Down.

Usuarios interpretaron ese segundo tuit como una señal de que el influencer no se retractó de fondo y que la disculpa respondió a presión pública. También lo acusaron de buscar contener el impacto laboral, al vincular la disculpa con la posibilidad de no perder su trabajo en Grupo Fórmula.

¿Qué es el capacitismo?

Gloria Trevi ganó demanda de plagio contra Chumel Torres
Chumel Torres fue acusado de capacitismo. Crédito: Cuartoscuro

El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio hacia las personas con discapacidad. Se basa en la idea de que quienes no tienen una discapacidad son superiores y, por lo tanto, las personas con discapacidad son vistas como inferiores, menos capaces o dependientes.

Este tipo de discriminación puede manifestarse en actitudes, comportamientos, políticas y estructuras sociales que excluyen, marginan o limitan la participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana.

Además, el capacitismo puede expresarse en el lenguaje, con frases que refuerzan estereotipos negativos. Combatir el capacitismo implica reconocer los derechos de las personas con discapacidad, promover su autonomía y asegurar que las políticas públicas garanticen igualdad de oportunidades y accesibilidad. La inclusión es un paso fundamental para construir una sociedad en la que todas las personas tengan las mismas condiciones para desarrollarse plenamente.

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