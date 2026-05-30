México

R&I ratifica a Pemex con “BBB+” calificación crediticia con perspectiva estable

La Secretaría de Hacienda destacó que la ratificación lleva a que México preserve el acceso a mercados financieros nacionales e internacionales

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R&I ratifica a Pemex con “BBB+” calificación crediticia con perspectiva estable. (Anayeli Tapia/Infobae)
R&I ratifica a Pemex con “BBB+” calificación crediticia con perspectiva estable. (Anayeli Tapia/Infobae)

La agencia japonesa Rating and Investment Information (R&I) ratificó la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en “BBB+” con perspectiva estable, al reconocer el respaldo directo e indirecto del gobierno federal y el papel de la empresa en la política energética nacional.

La deuda denominada en dólares se ha reducido por quinto ejercicio fiscal consecutivo, mientras el gobierno planea asignar fondos de apoyo en el presupuesto de 2026.

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R&I confirmó que la calificación del emisor se mantiene a la par de la calificación soberana del país, al considerar que la relación entre la empresa y el gobierno no registra cambios.

El gobierno de Sheinbaum incrementa participación en Pemex

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha profundizado su participación en la gestión de Pemex, siguiendo la estrategia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador; el informe agrega que las reformas constitucionales que otorgaron a la empresa el estatus de “Empresa Productiva del Estado” la colocaron como eje de los objetivos energéticos del gobierno federal.

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La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha profundizado su participación en la gestión de Pemex. (Infobae-Itzallana)
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha profundizado su participación en la gestión de Pemex. (Infobae-Itzallana)

Entre los datos se destaca la meta oficial es alcanzar o mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, incluida la colaboración con empresas privadas. Para lograrlo, Pemex prevé desarrollar nuevos campos petroleros, entre ellos proyectos en aguas profundas, con el respaldo del gobierno.

La producción de crudo cae a 1.63 millones de barriles diarios en 2025

El volumen de extracción bajó a 1.63 millones de barriles diarios en 2025, retomando una trayectoria descendente iniciada en 2024 tras años de recuperación desde el mínimo histórico de 2019.

El perfil productivo de Pemex -concentrado en campos terrestres y aguas someras, en su mayoría pozos maduros- dificulta sostener niveles suficientes de extracción.

Entre los factores que determinan el desempeño futuro de la empresa destacan:

  • El avance en el desarrollo de nuevos campos, incluidos los proyectos conjuntos con firmas privadas en aguas profundas.
  • La mejora en la tasa de recuperación de los pozos existentes.
  • La capacidad de estabilizar la producción mediante ambas vías de forma simultánea.
R&I sostiene que Pemex mantiene capacidad de pago de su deuda. (REUTERS/Raquel Cunha)
R&I sostiene que Pemex mantiene capacidad de pago de su deuda. (REUTERS/Raquel Cunha)

Destaca la solidez de la posición externa del país

La agencia R&I reconoció que México cuenta con amplios respaldos financieros: reservas internacionales por 256 mil millones de dólares y acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por 24 mil millones de dólares. Así lo informó la dependencia.

La calificadora también ponderó la estabilidad del sistema financiero mexicano y la solidez de la posición externa del país, dos factores que sostienen el perfil crediticio nacional.

R&I sostiene que Pemex mantiene capacidad de pago de su deuda, dado que el gobierno ha comprometido respaldo financiero y de otra índole en reconocimiento del papel de la empresa para los fines de la política energética nacional.

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