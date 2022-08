Fiscal de Campeche negó venganza en contra de Alito Moreno por desafuero

Renato Sales aseguró que no existía ninguna venganza contra el piista Alito Moreno (foto: @RenatoSalesmx)

Renato Sales Heredia, fiscal general de Campeche rechazó haber violado el proceso en contra de Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de que el pasado martes 16 de agosto presentó el desafuero del priista en la Cámara de Diputados.

En un breve encuentro con medios al salir del Senado de la República, donde impartió una plática sobre seguridad, Sales Heredia negó que haya venganza en contra de Alito Moreno, así mismo desmintió las acusaciones sobre ser un “show mediático” por parte de la coalición Va por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por otro lado, al ser cuestionado por los audios difundidos por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y sobre si son “espionaje telefónico” comentó lo siguiente: “Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros integramos una carpeta de investigación”, posteriormente quiso irse caminando rápido para tratar de evadir la pregunta; sin embargo, ante la insistencia de los medios decidió seguir contestando preguntas.

De Morena no espero justicia, espero venganza. pic.twitter.com/oUu4CSnKuP — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 16, 2022

“Lo que estamos haciendo es seguir el proceso que indica la Constitución y la Ley Federal de Servidores Públicos. Si creemos como fiscalía que hay un hecho denunciado con apariencia de delito y presunta responsabilidad, lo que corresponde, según la ley, es precisamente acudir ante la Cámara de Diputados para que se integre la Sección Instructora y en el plazo que la propia ley establece determine si hay lugar proceder penalmente o no”, declaró.

Después se le cuestionó si había alguna “vendetta política personal”, a lo que contestó que de ninguna manera. Puntualizó que la carpeta de investigación en contra del ahora ex gobernador de Campeche es por el presunto de enriquecimiento ilícito por un monto de alrededor de 130 millones de pesos.

Cabe destacar que durante la conferencia de prensa del pasado martes, día en que acudió a la Cámara de Diputados, comentó que el priista tiene que demostrar que legalmente adquirió sus propiedades y sus bienes. “Lo que sí les puedo decir es que una de sus mansiones está valuada en más de 130 millones de pesos”, destacó.

El fiscal de Campeche quiso evadir el tema de los audios de Alito Moreno (Fotos: CUARTOSCURO)

El priista es señalado de enriquecimiento ilícito y está relacionado con una mansión que construyó en el estado cuando fue gobernador (2015-5019). Sin embargo, el fiscal aclaró que los audios difundidos por la morenista Sansores San Román, donde supuestamente acepta cometer delitos, no forman parte de la investigación.

Por otro lado, este miércoles 17 de agosto, también se le cuestionó al fiscal sobre su asistencia al programa de Layda Sansores Martes del Jaguar. Éste mencionó que es “porque tiene un gran rating”. Y es que, ha sido duramente criticado puesto que la Fiscalía de Campeche es independiente al gobierno de Layda Sansores; sin embargo, ha asistido en numerosas ocasiones a las transmisiones del programa.

El Fiscal “independiente” de Campeche baila al son que le toque la gobernadora, literal. pic.twitter.com/I4xo62ELm6 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 17, 2022

Por esta razón es que el líder priista se lanzó contra él a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió: “El Fiscal ‘independiente’ de Campeche baila al son que le toque la gobernadora, literal”, y además adjuntó un video donde se ve al fiscal bailando en el gran evento de la gobernadora del estado en su primer informe de gobierno llevado a cabo el pasado jueves 11 de agosto.

Después de que el fiscal buscó que se iniciara el proceso de desafuero en contra de Moreno Cárdenas, éste no se quedó callado y a través de su cuenta de Twitter compartió un video en donde dejó en claro que de Morena no espera justicia, sino venganza. “Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, dijo.

