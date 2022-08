Alito Moreno se burló de video donde baila fiscal de Campeche

Alito Moreno se burló de video donde baila el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia

Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), compartió un video del fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, donde se le ve bailando en el gran evento de la gobernadora del estado, Layda Sansores San Román, en su primer informe de gobierno llevado a cabo el pasado jueves 11 de agosto.

“El Fiscal ‘independiente’ de Campeche baila al son que le toque la gobernadora, literal”, escribió este miércoles 17 de agosto a través de su cuenta de Twitter donde además adjuntó el video del fiscal de Campeche, con el cual se ha visto envuelto en diversas polémicas.

Y es que, el fiscal del estado ha sido duramente criticado puesto que la Fiscalía de Campeche es independiente al gobierno de Layda Sansores; sin embargo, ha asistido en numerosas ocasiones a las transmisiones del ya conocido Martes del Jaguar, donde la gobernadora por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha expuesto audios comprometedores en contra del priista.

El Fiscal “independiente” de Campeche baila al son que le toque la gobernadora, literal. pic.twitter.com/I4xo62ELm6 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 17, 2022

Esto ocurrió después de que el pasado martes 16 de agosto, Layda Sansores publicara el nuevo audio de Alito que involucró el supuesto vínculo entre medios de comunicación y el PRI durante la elección de 2021 en Nuevo León.

“Organizamos ahorita una serie con todas nuestras mujeres. Y todas las mujeres salen en todo el estado, Javier Poza y Maxime salen en todo el estado en ‘Telefórmula’, entonces, pues éntrale y rematamos con los de noticias que tú me digas”, se le escuchó decir al dirigente del PRI.

El mismo día de la presentación del audio, Renato Sales acudió a la Cámara de Diputados para solicitar que se inicie el proceso de desafuero de Moreno Cárdenas. En ese sentido, ofreció una conferencia de prensa en la que comentó: “Tiene que demostrar que legalmente adquirió sus propiedades y sus bienes, es el imputado, no vamos a abundar mucho sobre el contenido de la carpeta, lo que sí les puedo decir es que una de sus mansiones está valuada en más de 130 millones de pesos”.

Moreno Cárdenas adelantó que los gobiernos de coalición serán el impulso que Va por México busca (Foto: Twitter/@alitmorenoc)

Incluso afirmó que Alito Moreno podría enfrentar al menos 25 años de prisión: “No estamos actuando políticamente contra un opositor, estamos actuando técnica y jurídicamente, y si ello tiene implicaciones política, no nos compete”.

Cabe aclarar que se señaló al priista de enriquecimiento ilícito y está relacionado con una mansión que construyó en el estado cuando fue gobernador (2015-5019). Sin embargo, el fiscal aclaró que los audios difundidos por la morenista donde supuestamente acepta cometer delitos, no forman parte de la investigación.

Sin embargo, el priista no se quedó callado y a través de su cuenta de Twitter compartió un video en donde dejó en claro que de Morena no espera justicia, sino venganza. “Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, aseveró.

Moreno Cárdenas y Sales Heredia ya tienen historia de tiempo atrás (Fotos: CUARTOSCURO)

Moreno Cárdenas ha señalado en distintas ocasiones que es un perseguido político de la actual gobernadora de Campeche así como del fiscal del estado, con quien ya tiene una historia de enfrentamientos. Se piensa que los roces entre ambos funcionarios comenzaron desde la contienda interna del PRI para elegir candidato, pues el excomisionado Nacional de Seguridad en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto le pisó los talones al ahora dirigente del tricolor.

En septiembre de 2021, Layda Sansores lo designó como fiscal General del Estado de Campeche, luego de perder la presidencia municipal ante el partido Movimiento Ciudadano (MC). En el pasado mes de julio avaló un cateo en la casa de Alejandro Moreno, la cual generó un revuelo en redes sociales puesto que se viralizaron videos.

