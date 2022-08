El terrible momento en que un hombre se lanzó desde edificio en Monterrey

Un hombre se lanzó desde edificio en Monterrey (Video: Tw @AleGon_27)

Este 18 de agosto, un joven sobrevivió a una caída desde un edificio en Monterrey, Nuevo León. El hombre quedó lesionado luego de lanzarse desde el inmueble, perteneciente a la estación Cuauhtémoc del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metrorrey, y caer sobre un automóvil que estaba estacionado.

El momento quedó captado un video en el que se pudo ver cómo una persona, vestida con pantalón de mezclilla y camisa de manga larga café, se quedó inmóvil unos segundos antes de dejarse caer al vacío. Cerca de él no había nadie que pudiera evitar el hecho.

Luego de que se lanzó, cayó sobre un vehículo que se encontraba en alto total. En los últimos segundos del clip quedó registrado cómo terminó por caer también de la parte frontal del auto.

El hombre fue trasladado por personal de la Cruz Roja Mexicana en Monterrey (Foto: Captura de pantalla (Tw/@AleGon_27)

La grabación fue compartida en Twitter por el reportero local Alejandro González, quien escribió: “Hombre se arroja de la estación del metro Cuauhtémoc de #Monterrey, #NuevoLeón. El hombre identificado como Luis de 28 años se lanzó y cayó sobre el parabrisas de un vehículo”.

Asimismo, el periodista detalló que el joven fue trasladado por personal de la Cruz Roja Mexicana al Hospital Universitario, donde se encuentra recibiendo atención médica.

El video ha sido reproducido más de 15 mil veces y ha recibido comentarios que han sido descalificados por cientos de usuarios, ya que demuestran nula empatía hacia el hombre.

Entre las respuestas que dieron ciudadanos que salieron en defensa del joven se pueden leer algunas como “Ojalá y se encuentre estable, por favor atiéndanlo, que bueno por los que tienen su vida perfecta, hay personas que no, y no tienen la información necesaria para atenderse” o “Un hombre está sufriendo por razones que tú no conoces, al nivel de querer quitarse la vida, ¿y tu primera reacción es que el señor del carro va a perder medio día? No es deseable, pero tampoco compares perder un día a perder la vida”.

Policías de la CDMX evitaron que un hombre se lanzara de un puente peatonal (Foto: Captura de pantalla Twitter/@MrElDiablo8)

Policías de la CDMX evitaron que un hombre se lanzara de puente peatonal

El pasado 10 de agosto ocurrió una situación similar en la Ciudad de México (CDMX), donde una persona intentó atentar contra su vida en la alcaldía Gustavo A. Madero. Policías evitaron que el hombre se lanzara de un puente peatonal.

En esa ocasión el hombre salió ileso debido a la rápida respuesta de los elementos policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien no dudaron en cargarlo para alejarlo del barandal donde estaba sentado y del cual se sujetaba débilmente.

La labor de los policías fue aplaudido por cientos de usuarios de redes sociales que se enteraron de la noticia a través de un video en el quedó registrada la operación llevada a cabo en la avenida Ingeniero Eduardo Molina.

En instalaciones del Metro de la CDMX se han registrado varias muertes (Foto: Cuartoscuro)

Persona presuntamente se arrojó a las vías del Metro CDMX

Asimismo, el pasado 14 de agosto el STC Metro de la CDMX informó acerca de un incidente en la estación Bellas Artes. En su cuenta oficial de Twitter anunciaron que se estaban llevando a cabo maniobras para rescatar a una persona que se habría lanzado sobre los rieles de las instalaciones de la Línea 2.

Un mes antes, el Metro informó sobre la muerte de un usuario que se arrojó a las vías en la estación Hidalgo. El suceso, ocurrido aproximadamente a las 22:00 horas del pasado 14 de julio, forzó a interrumpir la marcha de los trenes mientras se llevaban a cabo las diligencias necesarias.

SEGUIR LEYENDO: