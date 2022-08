“Queremos un gobierno que detenga a los criminales”: la exigencia de Marko Cortés a Adán Augusto López

Marko Cortés pidió al titular de la Segob, Adán Augusto López, un gobierno que brinde seguridad a los ciudadanos (Fotos: REUTERS/Luis Cortes//Twitter/@MarkoCortes)

Ante los hechos violentos registrados en los últimos días en varios estados del país, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, pidió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, un gobierno que brinde seguridad a los ciudadanos.

El pasado lunes 15 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del blanquiazul recordó al secretario de Gobernación que los mexicanos “extrañan” tener un gobierno que detenga a los grupos criminales y “abrace a la gente buena”.

En el mensaje, Cortés Mendoza indicó que los ciudadanos también buscan una administración que no quite recursos para la seguridad pública ni deje sin trabajo a los policías municipales.

Ante su petición, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

“Lo que queremos y extrañamos secretario Adán Augusto López, es un gobierno que abrace a la gente buena y detenga a los criminales, que no quite recursos para luminarias y policías municipales. Ya no queremos tener “noches obscuras, ni días con miedo” que caracterizan a este gobierno”

Ante su petición, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios arremetieron contra el dirigente de Acción Nacional, al asegurar que las administraciones panistas fueron las peores en el tema de seguridad.

“Y cuando gobernó el PAN nos dieron 6 años en el séptimo círculo del infierno como en la Divina Comedia. Ponte a leerla y verás que no me equivoco”, “Pues pónganse las pilas, parece que no hay oposición, solos como partido no van a poder hacer nada, necesitan unirse y demostrar a la ciudadanía que sí quieren cambiar, si no de otra forma no se va poder” y “Lo que queremos es una oposición frontal y aguerrida, no estos mensajitos blandengues e improductivos”, fueron algunas de las respuestas.

Estrategia de “abrazos, no balazos” está dando resultados: Adán Augusto

Adán Augusto López aseguró que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador se mantendrá (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Cabe señalar que la declaración de Marko Cortés se da luego de que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que, pese a las jornadas violentas que se presentaron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez y zonas de Baja California, la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantendrá, pues indicó, ha dado resultados.

El pasado 15 de agosto, en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el secretario de Gobernación destacó que los resultados de la estrategia de “abrazos, no balazos” están respaldados por la baja en “todos” los delitos considerados de alto impacto.

“La estrategia de seguridad de México está dando resultados. Ya fueron presentados aquí los números, las estadísticas, hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva”

Sobre los hechos registrados el fin de semana, Augusto López negó que sean actos terroristas (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Según detalló, los delitos como el secuestro, el robo a casa habitación y el robo de establecimientos van a la baja en la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Algunos como el homicidio doloso todavía está a la baja, a pesar de que ya es sostenida, pues tenemos que seguir reforzando la estrategia de seguridad para disminuir al mínimo”, manifestó.

Sobre los hechos registrados el fin de semana, Augusto López negó que sean actos terroristas, y pidió a los ciudadanos no “magnificarlos”, “no debe verse más allá de la propaganda, algún día si tienen oportunidad platicamos qué significa acciones terroristas”.

Expuso, además, que el gobierno no minimiza los hechos como actos terroristas, ya que “desde luego hay una estrategia federal de combate a la inseguridad, que está dando resultados”.

