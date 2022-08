“Abrazos, no balazos”: Adán Augusto defendió estrategia de AMLO en medio de ola de violencia

Adán Augusto defendió estrategia de seguridad de AMLO (Foto: Archivo)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, defendió la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la ola de violencia que se ha presentado en el país en los últimos días.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el titular de la Segob aseguró que el gobierno federal cuenta con una estrategia de seguridad clara. Al ser cuestionado por los parámetros internacionales que indican que los hechos ocurridos en Baja California podrían calificarse como actos de terrorismo, el titular mencionó que no es así; sin embargo, fue señalado de querer minimizar los hechos.

“No, no es que queramos minimizarlos, pero desde luego hay una estrategia del gobierno federal en el combate a la inseguridad que está dando resultados, ya verán ustedes, conocerán las cifras el próximo día 20, hay una baja en la incidencia delictiva. Pero cuando se combate a la inseguridad, no estamos exentos de que haya reacciones”, declaró.

El viernes 12 de agosto se registraron distintos hechos violentos en varias ciudades de Baja California en donde hubo la quema de varios vehículos. (Foto: @queentrizz)

Cabe recordar que fue el pasado 9 de agosto cuando se presentó una ola de violencia y narcobloqueos en Guanajuato y Jalisco, tras un enfrentamiento entre elementos del Ejército y narcotraficantes. Además el viernes 12 de agosto se vivió una jornada violenta que azotó Baja California: Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y Mexicali.

Adán Augusto afirmó que es lamentable que durante los hechos ocurridos la población civil se ha visto afectada; sin embargo, reiteró que el gobierno federal se encuentra trabajando con las autoridades locales de las entidades en donde se registró la ola de violencia.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el titular de la Segob ha defendido la ya conocida estrategia de AMLO “abrazos no balazos”, pues el pasado 10 de agosto, en conferencia de prensa con medios locales en Pachuca, Hidalgo, mencionó que la estrategia del presidente ha permitido quitarle poder al crimen organizado en muchas regiones.

“Yo le diría que, contundentemente, que la estrategia de seguridad de México está dando resultados”, afirmó.

Las autoridades reportaron incendios de autos y establecimientos comerciales en distintos puntos de Irapuato y Celaya, en Guanajuato. (Foto: Especial)

Por otro lado, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que los hechos violentos por grupos criminales fueron para generar psicosis entre la ciudadanía, pues aseveró que los cárteles se han visto reducidos gracias a la estrategia del presidente López Obrador.

“Los decomisos de drogas, metanfetaminas, cocaína, el aseguramiento de armas y las detenciones han mermado esta capacidad criminal. Como reacción a estas acciones y para buscar generar un impacto social, los grupos delictivos han realizado estas acciones con un propósito de propaganda criminal para buscar generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva”, destacó.

El informe de la ola de violencia registrada en el estado de Chihuahua fue de un total de 10 fallecidos, 14 lesionados, 2 inmuebles dañados, 28 comercios y 19 vehículos incendiados de acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Fuerzas de seguridad permanecen frente a una tienda que fue quemada por atacantes desconocidos, en un ataque simultáneo de incendios en diferentes partes de la ciudad, según medios locales, en Ciudad Juárez, México (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

De acuerdo con el titular de la Sedena, el grupo de militares que participó en los enfrentamientos en Guanajuato y Jalisco, no sabía de la presencia de algún criminal con un nivel importante dentro de la estructura delictiva. Aunque se realizaron operaciones para intentar localizarlos en los hechos, no fue posible.

Pese a la preocupación de la ciudadanía por los hechos violentos registrados, el presidente López Obrador arremetió contra las críticas que lo señalaron de tener un país ingobernable.

