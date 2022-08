“Punta de inútiles”: Javier Lozano se lanzó contra Adán Augusto López por violencia en Tijuana

El panista volvió a arremeter contra la 4T (Foto: Cuartoscuro)

Javier Lozano Alarcón, extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), respondió a las declaraciones que emitió el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, en relación a la violencia que se desató en Tijuana, Baja California.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) sentenció que a la alcaldesa de la ciudad fronteriza, Monserrat Caballero, no la traicionaron los nervios, como apuntó el secretario de Estado, cuando aseveró que los delincuentes “cobraban factura a las familias”.

Al contrario, dijo el panista, los que traicionaron fueron los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) porque, desde su perspectiva, refirieron que estaban listos y preparados para gobernar; sin embargo, los tildó de ser “una punta de inútiles” al frente del Estado mexicano, por lo que sentenció que el partido guinda no sabe gobernar.

“Los nervios no traicionan. Los que traicionan son los estúpidos que se dijeron listos y preparados para gobernar y sacar adelante al país, y resultaron ser una punta de inútiles. @adan_augusto #MorenaNoSabeGobernar”

Y es que el exgobernador de Tabasco minimizó los dichos que emitió la política tijuanense, pues explicó que la traicionaron los nervios cuando pidió que los grupos de la delincuencia organizada “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben” y no a las familias ni la población.

Mediante una conferencia de prensa que ofreció este lunes 15 de agosto, López Hernández puntualizó que las controversiales declaraciones respondieron a que la política estaba nerviosa, además de que era de madrugada cuando tuvo que salir a hablar ante los medios de comunicación.

“Yo le diría, con todo respeto a la alcaldesa que creo que a veces los nervios traicionan a uno y, a veces, no explica uno lo que uno quiere dar a entender. No le daría mayor importancia, hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo... había un estado de tensión ahí por lo vehículos (incendiados) y seguramente eso”, expresó.

Finalmente, el titular de la Segob rescató que lo más importante de la situación es que, actualmente, los tres órdenes de gobierno se encuentran trabajando “sin distinción” no solo en la ciudad fronteriza, sino en todas las demás donde fueron vistas acciones por parte del crimen organizado.

Tijuana vivió momentos de tensión (Foto: REUTERS/Jorge Duenes)

¿Cuáles fueron las declaraciones de la alcaldesa?

Fue durante la noche del pasado viernes 12 de agosto que la funcionaria abanderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) brindó un mensaje a sus gobernados para pedir calma y acusó directamente a los cárteles de la droga de ser los responsables. En esa misma tónica, pidió al crimen organizado realizar sus cobros y facturas a quienes corresponde, pero también los instó a no realizar ataques a la ciudadanía.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencia de quienes no pagaron sus facturas. Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”, dijo la alcaldesa quien funge en el cargo desde octubre de 2021.

Al darse a conocer las declaraciones, usuarios de redes sociales, académicos, periodistas y, por supuesto, políticos reaccionaron ante las palabras de Caballero Ramírez.

