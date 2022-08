Alcaldesa de Tijuana pidió a crimen organizado “cobrar facturas a quienes no les pagaron” tras hechos violentos

Las reacciones desde el gobierno de Baja California y en específico de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, han sido señaladas debido a la torpeza discursiva con la que han abordado los recientes hechos de violencia e inseguridad ocurridos durante este viernes 12 de agosto y principios del sábado 13. De acuerdo con las autoridades, tan sólo en la urbe capital se registraron 12 hechos entre bloqueos, quema de vehículos y de locales comerciales.

Fue durante la noche del viernes que la funcionaria abanderada por el Movimiento de Regeneración Naciona (Morena) y la llamada Cuarta Transformación, brindó un mensaje a sus gobernados para pedir calma y acusó directamente a los cárteles de la droga de ser los responsables. En esa misma tónica, pidió al crimen organizado realizar sus cobros y facturas a quienes corresponde.

“No vamos a permitir que un sólo ciudadano tijuanense pague las consecuencia de quienes no pagaron sus facturas. Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”, dijo la alcaldesa quien funge en el cargo desde octubre de 2021.

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana. Foto: Ayuntamiento de Tijuana.

Usuarios de redes sociales, académicos, periodistas, y por supuesto, políticos reaccionaron ante las palabras de Caballero Ramírez. Una de las figuras de mayor relevancia que retomó la acción fue la excandidata a la presidencia en 2018 Margarita Zavala, quien en un breve mensaje lanzó: “La claudicación de la autoridad mexicana frente al crimen organizado”.

Otros actores como el exdiputado federal Fernando Belauzarán, señaló directamente las afinidades políticas en la ocurrencia de violencia en la demarcación. “La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pide a los criminales que desquiciaron esa ciudad limitarse a cobrar el derecho de piso a quienes se los deben. No es broma y el video no está editado. Eso explica tantas cosas. Claro, es del partido Morena”, comentó.

En un nivel más analítico, el académico Claudio Lomnitz-Adler acusó: “Circula un video donde la alcaldesa de Tijuana le pide al crimen organizado que solo le cobre “las facturas” a quienes les deban. Una alcaldesa, flanqueada por ejército, legitimando públicamente la actividad económica y el uso de la coerción por parte del crimen organizado”.

Vehículos quemados durante hechos violentos en Tijuana, Baja California. Foto: REUTERS/Jorge Duenes

Gobernadora, sin mucha mejoría

A nivel estatal, la gobernadora Marina del Pilar tampoco se ha librado de las críticas debido a su administración en lo sucedido. Si bien la incidencia delicitiva y la violencias no son ajenas a la entidad, los hechos ocurrido durante este viernes han tomado una especial relevancia debido a la forma en cómo se dieron. Ante ello, la funcionaria ha hecho usos de sus redes sociales personales para informar los detalles, en acciones que fueron criticadas por usuarios.

Entre múltiples señalamientos, los comentarios van en torno a la supuesta inacción de la funcionaria por salvaguardar la seguridad de los bajacalifornianos y a las fotos con las que acompaña los mensajes informativos, que la tienen a ella como principal enfoque. A partir de haberse reportados los incidentes como quema de autos y locales comerciales (del viernes 12 de agosto y hasta el medio día del sábado 13), del Pilar ha hecho diversas publicaciones, en las cuales suman cuatro retratos y un vídeo con ella como protagonista.

“Ya guarden todo! Ya salió @MarinadelPilar a tomarse la foto del día, para que todo siga igual. Pida licencia al cargo Marina, se necesita alguien con capacidad para gobernar y no para hacer vida social a costa de la tranquilidad de los ciudadanos”, se lee en el comentario del usuario @lvnguylkn2u en Twiiter. Muchos de los comentarios siguen esa tonalidad de discurso.

SEGUIR LEYENDO: