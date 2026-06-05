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Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica

Aficionados y jugadores integrarán juntos una celebración visual y participativa inolvidable para el público global, será la primera vez que FIFA estrene este formato para abrir una Copa Mundial

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FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)
FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)

La ceremonia de himnos del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica estrenará un formato inédito que coloca a jugadores y aficionados como protagonistas, marcará el inicio de una nueva etapa en los protocolos de apertura de la Copa Mundial de la FIFA. Por primera vez, la interacción entre cancha y tribunas será fundamental para la puesta en escena.

La ceremonia previa al México vs Sudáfrica incluirá a todos los seleccionados, titulares y suplentes, formados en círculo alrededor del emblema oficial en el centro del campo. Banderas gigantes de ambos países y elementos visuales de la FIFA se desplegarán por todo el estadio, con aficionados participando activamente desde cualquier localidad para crear un ambiente inmersivo y de comunión colectiva.

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Durante el protocolo, los futbolistas de ambas selecciones, junto a integrantes del programa juvenil, ingresarán al campo a través de arcos situados junto al túnel de vestidores. La dinámica contempla la formación de un círculo en torno a la insignia del certamen, el despliegue de banderas de gran formato y la presencia de mosaicos gigantes, mientras los asistentes en las tribunas serán parte integral gracias a los recursos visuales y sonoros dispuestos específicamente para este encuentro.

Ceremonia inaugural y expectativas del público para el Mundial (REUTERS/Henry Romero)
Ceremonia inaugural y expectativas del público para el Mundial (REUTERS/Henry Romero)

Una vez concluidos los himnos nacionales, se mantendrán las prácticas tradicionales: saludo y foto de los once titulares y, posteriormente, el sorteo protocolario entre los capitanes.

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Ceremonia inaugural y expectativas del público para el Mundial

La ceremonia de apertura del duelo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica anticipa un ambiente cargado de entusiasmo y orgullo nacional. Todo el estadio podrá sumarse a los arreglos visuales y a la entonación de los himnos, en una experiencia pensada para involucrar al público gracias a la logística que permitirá la participación activa de la afición mexicana y de los visitantes sudafricanos.

Los asistentes vivirán una perspectiva inédita. Desde cualquier asiento, podrán unirse al despliegue de banderas gigantes y presenciarán el álbum oficial del torneo como telón de fondo, lo que generará un sentido de unidad y celebración replicado en las transmisiones televisivas. La expectativa de compartir un momento especial será protagonista en el ánimo mundialista que caracteriza al público nacional.

El Estadio Ciudad de México se muestra iluminado con luces rojas al atardecer. En su estructura se aprecian rótulos que mencionan la Copa Mundial 2026. Estas imágenes corresponden a la cobertura de los ensayos de iluminación previos a la inauguración de un gran evento deportivo de la FIFA (Luz Coello/ Infobae México)

Cambios respecto a ediciones anteriores del Mundial

El protocolo de himnos del Mundial 2026 introduce innovaciones que transforman el arranque de los partidos. Antes, solo los titulares se alineaban junto a niñas y niños abanderados, mientras los suplentes permanecían en el banquillo. Ahora, todos los convocados estarán juntos en el centro del campo, bajo la pancarta oficial del torneo.

Entre las principales diferencias se incluyen:

  • Presencia simultánea de todos los futbolistas en el círculo central.
  • Participación de integrantes del programa juvenil acompañando a los seleccionados.
  • Ingreso a través de arcos especiales cerca del túnel de vestidores.
  • Mosaicos y banderas de gran tamaño desplegados sobre el césped.
  • Elementos visuales distribuidos en campo y gradas para involucrar a los aficionados.
  • Unión de jugadores y árbitros en el círculo central durante los himnos, como símbolo de fraternidad y espíritu deportivo.

En fases posteriores del campeonato se agregarán novedades como humo de colores y pirotecnia, en una apuesta constante por innovar en la experiencia mundialista.

El protocolo de himnos del Mundial 2026 introduce innovaciones que transforman el arranque de los partidos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El protocolo de himnos del Mundial 2026 introduce innovaciones que transforman el arranque de los partidos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Importancia simbólica para México y Sudáfrica

El enfrentamiento inaugural entre México y Sudáfrica cobra un sentido simbólico especial, ya que el nuevo formato pone en relieve el intercambio cultural y la hospitalidad mexicana. Al reunir a todos los futbolistas al centro del terreno de juego, el evento destaca a México como anfitrión y envía un mensaje internacional de fraternidad y competencia leal.

Para el conjunto sudafricano, participar en este momento protocolario junto a la Selección Mexicana será una oportunidad única para mostrar sus símbolos nacionales ante una audiencia global. La vivencia conjunta en la cancha representa valores como el compañerismo y la unión a través del futbol, valores esenciales en la Copa Mundial.

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