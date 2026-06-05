Explosión en Tepeaca: Alejandro Armenta descarta víctimas mortales y asegura que habrá investigación

De acuerdo con los primeros reportes, las unidades se encontraban almacenadas junto con otras donde presuntamente se resguardaba combustible de manera clandestina, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

Una explosión de cuatro cisternas de Gas Licuado de Petróleo en la colonia San Juan Negrete, municipio de Tepeaca, Puebla, dejó tres personas lesionadas este jueves 4 de junio y desencadenó un operativo de evacuación masiva que movilizó a cuerpos de emergencia estatales, municipales, militares y elementos de la Marina. El gobernador Alejandro Armenta se trasladó al lugar y descartó víctimas fatales, aunque anunció que la Fiscalía investigará las causas del incidente y las posibles responsabilidades.

La detonación ocurrió a las 9:53 horas en una bodega donde se almacenaban cisternas de GLP, y generó una columna de humo y fuego que se elevó más de 15 metros sobre la zona urbana. Las causas del accidente se desconocen hasta el momento.

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Dos mil personas fueron evacuadas de escuelas, hospital y viviendas

TEPEACA, PUEBLA, 04JUNIO2026.- Tres personas resultan lesionadas tras la explosión de al menos dos pipas de gas en el municipio de Tepeaca. De acuerdo con los primeros reportes, las unidades se encontraban almacenadas junto con otras donde presuntamente se resguardaba combustible de manera clandestina, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

La proximidad de la bodega al Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa obligó a la SEP a ordenar la salida inmediata de dos mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Las autoridades desalojaron también al Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria 2 de Octubre y vecinos de las inmediaciones.

El coronel Bernabé López, director de Protección Civil del estado, precisó que la evacuación se realizó de forma oportuna. “Los videos que ustedes ven en las redes sociales son del momento cuando ellos estaban operando la salida y la evacuación de los niños de las escuelas, los jóvenes de la preparatoria y los pacientes”, señaló Armenta.

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En la zona operaron 25 elementos de la Coordinación General de Protección Civil, 29 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y cinco integrantes de Protección Civil municipal, además de bomberos, agentes policiales, militares del Ejército y miembros del Ministerio Público.

El Gobierno de Puebla cerró vialidades y mantiene el enfriamiento de autotanques

Bomberos, militares, policías estatales y elementos de Pemex desplegaron un operativo en Tepeaca, Puebla, tras la explosión de una bodega de Gas Licuado de Petróleo que generó una columna de fuego de más de 15 metros y forzó la evacuación de dos mil personas. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

El Gobierno estatal cerró vialidades y restringió accesos a la zona mientras se mantiene el “enfriamiento de autotanques”. Las autoridades detectaron además una instalación cercana con pipas de gas que también está bajo inspección.

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De igual manera, Armenta confirmó que tres personas resultaron lesionadas y reciben atención hospitalaria. “Las personas que tuvieron este incidente ya fueron trasladadas. Yo tengo datos aquí de tres personas lesionadas. Nosotros queremos que sean atendidos de inmediato, así lo están haciendo”, declaró ante los medios.

El gobernador subrayó que el coronel Bernabé López se trasladó al lugar desde el primer momento junto con personal de Pemex. “Desde el primer momento del incidente, de la explosión, el Coronel Bernabé, director de Protección Civil, se trasladó junto con Pemex. Hasta este momento no hay personas fallecidas o lesionadas”, afirmó.

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Armenta advierte que no habrá impunidad y pide investigación a la Fiscalía

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, denunció posibles complicidades tras la explosión de cuatro cisternas de gas en Tepeaca que dejó tres heridos y obligó a evacuar escuelas, un hospital y viviendas; anunció que la Fiscalía investigará el caso a fondo. (Captura de pantalla Facebook Alejandro Armenta)

El gobernador fue directo frente a los habitantes de Tepeaca al advertir que el incidente no quedará sin consecuencias. “Yo quiero ayudarlos, es mi obligación, pero aquí hay complicidades. Voy a investigar con la Fiscalía a fondo y caiga quien caiga, con las responsabilidades que correspondan”, sostuvo.

Armenta garantizó que su administración atenderá cualquier afectación que se derive del siniestro. “Si hay afectaciones, las atendemos. Tengan la plena seguridad de que no va a haber impunidad. Desde que estoy en el gobierno del estado, yo no he permitido impunidad. Por eso estoy aquí. Estamos para protegerlos. No están solos”, declaró.

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La Coordinación de Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada del perímetro mientras continúan las labores de evaluación y control en el sitio.

El Gas Licuado del Petróleo (GLP) es altamente inflamable y, en México, ha provocado accidentes en otras ocasiones, como la explosión en septiembre del año pasado en Ciudad de México de un camión cisterna que transportaba este gas que causó más de 30 fallecidos.

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