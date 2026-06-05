Guadalajara suma al menos ocho muertes de personas en situación de calle en 2026

Una persona en situación de calle se refugia en un oscuro callejón de Guadalajara, reflejando la grave preocupación por las muertes de individuos sin hogar en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Guadalajara enfrenta una problemática que preocupa a organizaciones sociales y ciudadanos. Durante los primeros cinco meses de 2026, al menos ocho personas en situación de calle han sido encontradas sin vida en distintos puntos de la capital jalisciense, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales.

Los fallecimientos ocurrieron en parques, avenidas, jardines públicos, zonas céntricas y espacios donde habitualmente pernocta esta población. Aunque algunos casos estarían relacionados con enfermedades, riñas o sobredosis, en varios de ellos las autoridades no han dado a conocer públicamente las causas del deceso.

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Ocho fallecimientos registrados en menos de seis meses

Persona en situación de calle fue encontrada sin vida en el parque Río de Janeiro en Guadalajara, Jalisco (especia)

El primer caso del año fue reportado el 6 de enero en el parque Río de Janeiro, ubicado en la colonia San Marcos, donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de entre 50 y 60 años. Debido al estado de evolución cadavérica, no fue posible determinar de inmediato la causa de muerte.

Posteriormente, el 24 de enero, otro hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida en el cruce de avenida Normalistas y calle Manzana H, en la colonia Independencia. Según los primeros reportes, el fallecimiento habría ocurrido tras una presunta riña.

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El 12 de febrero fue localizado otro hombre sin signos vitales en el Parque Morelos. En este caso tampoco se dieron a conocer públicamente las causas del fallecimiento.

Días más tarde, el 27 de febrero, un hombre de alrededor de 70 años murió mientras permanecía en una banca del Jardín Botánico, frente al antiguo Hospital Civil de Guadalajara.

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Casos continúan durante marzo, abril y mayo

Persona en situación de calle fue encontrada sin vida en Guadalajara Jalisco (especial

La lista de fallecimientos continuó el 4 de marzo, cuando un hombre de entre 55 y 60 años fue encontrado sin vida en el cruce de las avenidas López Mateos y Manuel Acuña, en la colonia Ladrón de Guevara. Paramédicos acudieron tras un reporte ciudadano al número de emergencias 911, pero únicamente confirmaron el deceso.

El 6 de abril se reportó otro caso frente al Teatro Degollado. Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado muerto y con manchas de sangre. De acuerdo con la información difundida, fue su propio hermano quien encontró el cuerpo.

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El 21 de abril, un hombre de entre 70 y 80 años fue hallado sin vida en los cruces de Federalismo y Patria. Al igual que en otros casos, no se informó públicamente la causa del fallecimiento.

El caso más reciente ocurrió el 29 de mayo en la colonia San Juan de Dios, donde un hombre de 59 años fue encontrado sin vida dentro de un automóvil. Los primeros reportes señalaron que la causa aparente habría sido una sobredosis.

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Preocupa falta de información sobre las causas de muerte

La diputada local, Candelaria Ochoa Ávalos presentó un exhorto para detener cualquier acto de desplazamiento forzado, hostigamiento o criminalización de personas en situación de calle o migración en Guadalajara pevio al inicio del Mundial 2026

Uno de los aspectos que más preocupa es que en varios de los fallecimientos no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias que provocaron la muerte.

La ausencia de información dificulta determinar si existe un patrón relacionado con enfermedades, violencia, abandono, consumo de sustancias o falta de acceso a servicios de salud y asistencia social.

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Además, especialistas y organizaciones civiles han señalado que las personas en situación de calle representan uno de los grupos más vulnerables, expuestos a condiciones extremas de clima, inseguridad, desnutrición y problemas de salud física y mental.

Reubicaciones generan polémica

Un indigente desolado busca refugio de la lluvia en una calle oscura de Bogotá, mientras una figura amenazante se acerca en la distancia, reflejando la vulnerabilidad y el peligro de la vida en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La problemática ocurre en paralelo a denuncias sobre las reubicaciones de personas en situación de calle en el Centro Histórico de Guadalajara.

De acuerdo con reportes periodísticos, algunas personas que anteriormente permanecían en el primer cuadro de la ciudad habrían sido trasladadas o desplazadas hacia espacios como el Jardín Botánico y el Parque Morelos, justo cuando Guadalajara intensifica los preparativos finales para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ante ello, la diputada local, Candelaria Ochoa Ávalos presentó un exhorto para detener cualquier acto de desplazamiento forzado, hostigamiento o criminalización de personas en situación de calle o migración en Guadalajara.

“El Mundial 2026 no puede ser el pretexto para violar los derechos humanos y la Constitución. La estrategia de limpiar la ciudad de personas que viven en una condición de vulnerable, la imagen urbana no puede ocultar la pobreza escondiéndola, sino atendiéndola!”, destacó la legisladora.

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El debate también revive las cifras registradas en 2025, año en el que se documentaron al menos 15 homicidios de personas sin hogar en el Área Metropolitana de Guadalajara y 10 casos más de personas gravemente lesionadas en ataques violentos.

Mientras la ciudad se alista para proyectar una imagen internacional durante el Mundial, los recientes fallecimientos evidencian una realidad que permanece fuera de los reflectores y que plantea interrogantes sobre la protección, atención y seguimiento que reciben las personas en situación de calle en la capital jalisciense.