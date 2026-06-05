México

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

En alegada respuesta directa a las palabras de Alejandra Bogue, Wendy usó sus redes sociales para rechazar sobrenombres o identidades, recalcando que ante todo se define como un ser humano

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Alejandra Bogue Wendy Guevara
Alejandra Bogue dijo que Wendy Guevara y Las Perdidas representarían un retroceso para la percepción pública de las mujeres trans en México (Foto: Alejandra Bogue)

Wendy Guevara respondió veladamente a los señalamientos de Alejandra Bogue con un mensaje en redes sociales en el que afirmó que no busca encajar con nadie y se define, antes que por etiquetas o identidades, como “un ser humano”, después de que la actriz y conductora dijo ante medios que ella y Las Perdidas representarían un retroceso para la percepción pública de las mujeres trans en México.

Bogue sostuvo además que la popularidad de Guevara alcanzó una dimensión de entretenimiento masivo al reunir a “la gran familia mexicana” los domingos, algo que, según dijo ante la prensa, no ocurría desde el final de Siempre en domingo.

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La conductora añadió que ese alcance no habría sido neutro en la manera en que se mira a las mujeres trans en el espacio público.

Aunque no mencionó a ‘la Bogue’, la respuesta de Guevara fue considerada una respuesta y llegó con imágenes de una sesión fotográfica publicadas en sus redes sociales. Ahí escribió:

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“Me dedico a vivir la vida, antes que me etiqueten con sobrenombres e identidades, me identifico como un ser HUMANO, así nomás. Vive y deja vivir. No busques encajar con nadie, sé fiel a tu esencia”.

Wendy Guevara respondió a Alejandra Bogue en redes sociales y afirmó que se identifica como “un ser humano” antes que por etiquetas o identidades (IG)
Wendy Guevara respondió a Alejandra Bogue en redes sociales y afirmó que se identifica como “un ser humano” antes que por etiquetas o identidades (IG)

Bogue dijo que la exposición de Guevara cambió la percepción sobre mujeres trans

En un encuentro con medios, Alejandra Bogue dijo que fue una de las primeras figuras en apoyar a Wendy Guevara, pero consideró que el personaje de la creadora de contenido se le habría salido de control.

“Es un tema muy delicado porque soy una de las que apoyó a Wendy, pero la realidad es que considero que, por empatizar, a Wendy se le salió de las manos su propio personaje”, declaró ante la prensa.

Bogue afirmó que durante años trabajó para que las personas trans fueran reconocidas por su identidad y no por discursos usados históricamente para invalidarlas. Bajo esa lógica, cuestionó declaraciones y comentarios de Guevara que, según dijo, modificaron la manera en que se percibe a las mujeres trans.

La actriz defendió al reality de las críticas de sus detractores
Bogue sostuvo que la popularidad de Wendy Guevara alcanzó un nivel de entretenimiento masivo que reunió a la audiencia dominical como no ocurría desde Siempre en domingo

La actriz fue más allá y calificó ese proceso como un retroceso. “Pues la verdad sí hubo un retroceso. Antes éramos queridas y respetadas”, dijo Bogue ante medios.

Ese fue el centro de su crítica: Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México y vinculó esa valoración con el efecto que, según su postura, tuvieron sus dichos y su exposición mediática en la conversación pública.

Las Perdidas también fueron incluidas en la crítica de la actriz

Bogue extendió sus cuestionamientos a Las Perdidas, el grupo conformado, entre otras, por Karina Torres, Paola Suárez, Wendy Guevara y Kimberly “La más preciosa”. La actriz trazó una diferencia entre libertad personal y conducta pública al referirse a ellas.

“Una cosa es ser libre y otra ser libertina. Cada quien lo coloca como quiera, pero considero que las chicas (Las Perdidas) se pasaron un poquito”, dijo Bogue ante la prensa.

La conductora afirmó que la exposición mediática de Wendy Guevara influyó en la manera en que se mira a las mujeres trans en el espacio público (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)
La conductora afirmó que la exposición mediática de Wendy Guevara influyó en la manera en que se mira a las mujeres trans en el espacio público (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

La crítica contrasta con declaraciones que la propia Bogue hizo durante la presentación del reality show de Wendy en 2023, después del paso de Guevara por La casa de los famosos México, programa que ganó ese año y del que actualmente es una de las principales conductoras.

En aquella ocasión, Bogue habló en términos favorables sobre la autenticidad de Guevara. “El éxito que tiene es porque es auténtica y claro, el carisma no lo venden en centros comerciales, pero la gente que es auténtica, la gente que es de verdad, independientemente de lo que sea, yo creo que ya tiene las puertas abiertas en muchas cosas, es como difícil, pero a veces por ser auténtica paga uno muchos precios, pero yo creo que te vas a dormir tranquila contigo”, dijo entonces.

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